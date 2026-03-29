Принц Вільям може публічно принизити Гаррі: у мережі обговорюють нову заяву

Між принцом Вільямом і принцом Гаррі вже давно зберігається серйозне напруження, і тепер у медіа знову заговорили про можливе загострення цього конфлікту. Цього разу причиною стала заява, озвучена в новій біографії королівської родини.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на woman&home .

Як ідеться в новій книзі королівського автора Тома Бауера "Betrayal", принц Вільям нібито ще раніше визначився зі своєю позицією щодо молодшого брата.

За словами неназваного гостя, який, як стверджується, був присутній на прийомі після коронації короля Чарльза, саме тоді Вільям нібито ухвалив рішення не запрошувати принца Гаррі на власну майбутню коронацію.

У матеріалі також нагадується, що попри публічні заяви Гаррі про бажання примирення з родиною, особистої зустрічі між братами не було вже багато років.

Окремо зазначається, що публічно разом їх не бачили з серпня 2024 року.

Речник герцога і герцогині Сассекських уже відреагував на книгу та її автора.

"Ті, хто цінує факти, шукатимуть інформацію деінде, а ті, хто полюбляє дикі теорії змови та мелодраматизм, точно знають, де його знайти", - заявив він.

Також представники Сассексів різко висловилися і про самого біографа.

"Давно перетнув межу між критикою та одержимістю", - сказав речник щодо Тома Бауера.

Окрім теми коронації, у книзі порушується і питання майбутнього статусу Гаррі та Меган у монархії.

Бауер припускає, що після сходження на престол Вільям може діяти вкрай жорстко щодо Сассексів.

"Було очевидно, що Вільям не збирався брати полонених. Ставши королем, він не міг проявити милосердя до свого брата та Меган", - зазначив королівський біограф.

Автор також вважає, що особливе роздратування в принца та принцеси Вельських нібито викликає тема використання Меган її королівського титулу в комерційних цілях.

Саме це, за його припущенням, могло ще більше вплинути на ставлення Вільяма до брата та його дружини.

Ба більше, Бауер допускає, що в майбутньому може постати й питання титулів дітей Гаррі та Меган.

"Вільям, безсумнівно, звинуватить Меган у нелояльності. Він може навіть позбавити Арчі та Лілібет їхніх титулів", - стверджує Том.

У матеріалі уточнюється, що Арчі та Лілібет отримали право на титули принца і принцеси після того, як на трон зійшов король Чарльз, адже вони є онуками монарха по чоловічій лінії.

Нині вони офіційно значаться в лінії престолонаслідування як принц Арчі та принцеса Лілібет Сассекські.

Водночас у публікації наголошується, що теоретично подібні зміни можливі, однак на практиці це могло б викликати серйозний резонанс у королівській родині та британському суспільстві.

Тож для такого кроку, ймовірно, мали б статися дуже вагомі події за участю Сассексів.