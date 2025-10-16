Престижна футбольна премія отримала фінальний список претендентів: чи потрапив українець з топ-100

Італійське видання Tuttosport оприлюднило фінальний список із 25 претендентів на престижну нагороду Golden Boy-2025, якою відзначають найкращого футболіста Європи віком до 21 року.
До переліку увійшли 25 гравців віком до 21 року. 20 з них потрапили до числа обраних у результаті аналізу статистичних даних їхніх виступів протягом року. Ще п'ять були обрані самим виданням.
Найбільше в списку представників паризького ПСЖ та мадридського "Реала" – про три. По два представники мають англійські "Арсенал", "Челсі" та "Тоттенхем", а також португальський "Порту".
Українців у фінальному списку немає, хоча до попереднього переліку зі 100 гравців потрапив захисник київського "Динамо" Тарас Михавко.
Golden Boy-2025, фінальний список претендентів
Переможця визначить міжнародне журі European Golden Boy. Ім'я оголосять на церемонії, яка пройде в листопаді в італійському Турині.
Заснована Tuttosport у 2003 році. Першим володарем став нідерландський футболіст Рафаел ван дер Варт з амстердамського "Аякса". Серед переможців за 22 роки існування нагороди були: Вейн Руні, Ліонель Мессі, Сеск Фабрегас, Кіліан Мбаппе, Ерлінг Холанд та інші.
Минулого року відзнаку отримав Ламін Ямаль з "Барселони". За віком він міг би потрапити до числа претендентів і цьогоріч. Але за правилами, футболіст, що вже отримав премію, не може претендувати на неї повторно.
