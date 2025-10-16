UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Престижна футбольна премія отримала фінальний список претендентів: чи потрапив українець з топ-100

Фото: Дезіре Дуе з ПСЖ – серед фаворитів (instagram.com/desire.doue)
Автор: Андрій Костенко

Італійське видання Tuttosport оприлюднило фінальний список із 25 претендентів на престижну нагороду Golden Boy-2025, якою відзначають найкращого футболіста Європи віком до 21 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт видання.

Домінування ПСЖ та "Реала"

До переліку увійшли 25 гравців віком до 21 року. 20 з них потрапили до числа обраних у результаті аналізу статистичних даних їхніх виступів протягом року. Ще п'ять були обрані самим виданням.

Найбільше в списку представників паризького ПСЖ та мадридського "Реала" – про три. По два представники мають англійські "Арсенал", "Челсі" та "Тоттенхем", а також португальський "Порту".

Українців у фінальному списку немає, хоча до попереднього переліку зі 100 гравців потрапив захисник київського "Динамо" Тарас Михавко.

Golden Boy-2025, фінальний список претендентів

  • Дезіре Дуе (ПСЖ)
  • Сенні Меюлю (ПСЖ)
  • Воррен Заїр-Емері (ПСЖ)
  • Дін Гейсен ("Реал")
  • Франко Мастантуоно ("Реал")
  • Арда Гюлер ("Реал")
  • Майлз Льюїс-Скеллі ("Арсенал")
  • Ітан Нванері ("Арсенал")
  • Йоррел Гато ("Челсі")
  • Естевао ("Челсі")
  • Віктор Фрогольдт ("Порту")
  • Родрігу Мора ("Порту")
  • Лукас Бергвалль ("Тоттенхем")
  • Арчі Грей ("Тоттенхем")
  • Пау Кубарсі ("Барселона")
  • Кенан Їлдиз ("Ювентус")
  • Жовані Кенда ("Спортінг")
  • Лені Йоро ("Манчестер Юнайтед")
  • Ніко О'Райлі ("Манчестер Сіті")
  • Елісс Бен-Сегiр ("Байєр")
  • Мамаду Сарр ("Страсбур")
  • Джоб Беллінгем ("Боруссія" Д)
  • Франческо Еспозіто ("Інтер")
  • Джованні Леоні ("Ліверпуль")
  • Александар Станкович ("Брюгге")

Переможця визначить міжнародне журі European Golden Boy. Ім'я оголосять на церемонії, яка пройде в листопаді в італійському Турині.

Премія Golden Boy: що відомо

Заснована Tuttosport у 2003 році. Першим володарем став нідерландський футболіст Рафаел ван дер Варт з амстердамського "Аякса". Серед переможців за 22 роки існування нагороди були: Вейн Руні, Ліонель Мессі, Сеск Фабрегас, Кіліан Мбаппе, Ерлінг Холанд та інші.

Минулого року відзнаку отримав Ламін Ямаль з "Барселони". За віком він міг би потрапити до числа претендентів і цьогоріч. Але за правилами, футболіст, що вже отримав премію, не може претендувати на неї повторно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол