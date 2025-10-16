Престижна футбольна премія отримала фінальний список претендентів: чи потрапив українець з топ-100

Домінування ПСЖ та "Реала"

До переліку увійшли 25 гравців віком до 21 року. 20 з них потрапили до числа обраних у результаті аналізу статистичних даних їхніх виступів протягом року. Ще п'ять були обрані самим виданням.

Найбільше в списку представників паризького ПСЖ та мадридського "Реала" – про три. По два представники мають англійські "Арсенал", "Челсі" та "Тоттенхем", а також португальський "Порту".

Українців у фінальному списку немає, хоча до попереднього переліку зі 100 гравців потрапив захисник київського "Динамо" Тарас Михавко.

Golden Boy-2025, фінальний список претендентів

Дезіре Дуе (ПСЖ)

Сенні Меюлю (ПСЖ)

Воррен Заїр-Емері (ПСЖ)

Дін Гейсен ("Реал")

Франко Мастантуоно ("Реал")

Арда Гюлер ("Реал")

Майлз Льюїс-Скеллі ("Арсенал")

Ітан Нванері ("Арсенал")

Йоррел Гато ("Челсі")

Естевао ("Челсі")

Віктор Фрогольдт ("Порту")

Родрігу Мора ("Порту")

Лукас Бергвалль ("Тоттенхем")

Арчі Грей ("Тоттенхем")

Пау Кубарсі ("Барселона")

Кенан Їлдиз ("Ювентус")

Жовані Кенда ("Спортінг")

Лені Йоро ("Манчестер Юнайтед")

Ніко О'Райлі ("Манчестер Сіті")

Елісс Бен-Сегiр ("Байєр")

Мамаду Сарр ("Страсбур")

Джоб Беллінгем ("Боруссія" Д)

Франческо Еспозіто ("Інтер")

Джованні Леоні ("Ліверпуль")

Александар Станкович ("Брюгге")

Переможця визначить міжнародне журі European Golden Boy. Ім'я оголосять на церемонії, яка пройде в листопаді в італійському Турині.

Премія Golden Boy: що відомо

Заснована Tuttosport у 2003 році. Першим володарем став нідерландський футболіст Рафаел ван дер Варт з амстердамського "Аякса". Серед переможців за 22 роки існування нагороди були: Вейн Руні, Ліонель Мессі, Сеск Фабрегас, Кіліан Мбаппе, Ерлінг Холанд та інші.

Минулого року відзнаку отримав Ламін Ямаль з "Барселони". За віком він міг би потрапити до числа претендентів і цьогоріч. Але за правилами, футболіст, що вже отримав премію, не може претендувати на неї повторно.