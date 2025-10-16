Престижная футбольная премия получила финальный список претендентов: попал ли украинец из топ-100

Итальянское издание Tuttosport обнародовало финальный список из 25 претендентов на престижную награду Golden Boy-2025, которой отмечают лучшего футболиста Европы в возрасте до 21 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт издания.
В перечень вошли 25 игроков в возрасте до 21 года. 20 из них попали в число избранных в результате анализа статистических данных их выступлений в течение года. Еще пять были выбраны самим изданием.
Больше всего в списке представителей парижского ПСЖ и мадридского "Реала" - по три. По два представителя имеют английские "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", а также португальский "Порту".
Украинцев в финальном списке нет, хотя в предварительный перечень из 100 игроков попал защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко.
Golden Boy-2025, финальный список претендентов
Победителя определит международное жюри European Golden Boy. Имя объявят на церемонии, которая пройдет в ноябре в итальянском Турине.
Основана Tuttosport в 2003 году. Первым обладателем стал нидерландский футболист Рафаэл ван дер Варт из амстердамского "Аякса". Среди победителей за 22 года существования награды были: Уэйн Руни, Лионель Месси, Сеск Фабрегас, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и другие.
В прошлом году награду получил Ламин Ямаль из "Барселоны". По возрасту он мог бы попасть в число претендентов и в этом году. Но по правилам, футболист, который уже получил премию, не может претендовать на нее повторно.
