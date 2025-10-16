RU

Престижная футбольная премия получила финальный список претендентов: попал ли украинец из топ-100

Фото: Дезире Дуэ из ПСЖ - среди фаворитов (instagram.com/desire.doue)
Автор: Андрей Костенко

Итальянское издание Tuttosport обнародовало финальный список из 25 претендентов на престижную награду Golden Boy-2025, которой отмечают лучшего футболиста Европы в возрасте до 21 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт издания.

Доминирование ПСЖ и "Реала"

В перечень вошли 25 игроков в возрасте до 21 года. 20 из них попали в число избранных в результате анализа статистических данных их выступлений в течение года. Еще пять были выбраны самим изданием.

Больше всего в списке представителей парижского ПСЖ и мадридского "Реала" - по три. По два представителя имеют английские "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", а также португальский "Порту".

Украинцев в финальном списке нет, хотя в предварительный перечень из 100 игроков попал защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко.

Golden Boy-2025, финальный список претендентов

  • Дезире Дуэ (ПСЖ)
  • Сенни Меюлю (ПСЖ)
  • Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ)
  • Дин Гейсен ("Реал")
  • Франко Мастантуоно ("Реал")
  • Арда Гюлер ("Реал")
  • Майлз Льюис-Скелли ("Арсенал")
  • Итан Нванери ("Арсенал")
  • Йоррел Гато ("Челси")
  • Эстевао ("Челси")
  • Виктор Фрогольдт ("Порту")
  • Родригу Мора ("Порту")
  • Лукас Бергвалль ("Тоттенхэм")
  • Арчи Грей ("Тоттенхэм")
  • Пау Кубарси ("Барселона")
  • Кенан Йилдиз ("Ювентус")
  • Жовани Кенда ("Спортинг")
  • Лени Йоро ("Манчестер Юнайтед")
  • Нико О'Райли ("Манчестер Сити")
  • Элисс Бен-Сегир ("Байер")
  • Мамаду Сарр ("Страсбур")
  • Джоб Беллингем ("Боруссия" Д)
  • Франческо Эспозито ("Интер")
  • Джованни Леони ("Ливерпуль")
  • Александар Станкович ("Брюгге")

Победителя определит международное жюри European Golden Boy. Имя объявят на церемонии, которая пройдет в ноябре в итальянском Турине.

Премия Golden Boy: что известно

Основана Tuttosport в 2003 году. Первым обладателем стал нидерландский футболист Рафаэл ван дер Варт из амстердамского "Аякса". Среди победителей за 22 года существования награды были: Уэйн Руни, Лионель Месси, Сеск Фабрегас, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и другие.

В прошлом году награду получил Ламин Ямаль из "Барселоны". По возрасту он мог бы попасть в число претендентов и в этом году. Но по правилам, футболист, который уже получил премию, не может претендовать на нее повторно.

Футбол