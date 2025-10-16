Престижна футбольна премія отримала фінальний список претендентів: чи потрапив українець з топ-100
Італійське видання Tuttosport оприлюднило фінальний список із 25 претендентів на престижну нагороду Golden Boy-2025, якою відзначають найкращого футболіста Європи віком до 21 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт видання.
Домінування ПСЖ та "Реала"
До переліку увійшли 25 гравців віком до 21 року. 20 з них потрапили до числа обраних у результаті аналізу статистичних даних їхніх виступів протягом року. Ще п'ять були обрані самим виданням.
Найбільше в списку представників паризького ПСЖ та мадридського "Реала" – про три. По два представники мають англійські "Арсенал", "Челсі" та "Тоттенхем", а також португальський "Порту".
Українців у фінальному списку немає, хоча до попереднього переліку зі 100 гравців потрапив захисник київського "Динамо" Тарас Михавко.
Golden Boy-2025, фінальний список претендентів
- Дезіре Дуе (ПСЖ)
- Сенні Меюлю (ПСЖ)
- Воррен Заїр-Емері (ПСЖ)
- Дін Гейсен ("Реал")
- Франко Мастантуоно ("Реал")
- Арда Гюлер ("Реал")
- Майлз Льюїс-Скеллі ("Арсенал")
- Ітан Нванері ("Арсенал")
- Йоррел Гато ("Челсі")
- Естевао ("Челсі")
- Віктор Фрогольдт ("Порту")
- Родрігу Мора ("Порту")
- Лукас Бергвалль ("Тоттенхем")
- Арчі Грей ("Тоттенхем")
- Пау Кубарсі ("Барселона")
- Кенан Їлдиз ("Ювентус")
- Жовані Кенда ("Спортінг")
- Лені Йоро ("Манчестер Юнайтед")
- Ніко О'Райлі ("Манчестер Сіті")
- Елісс Бен-Сегiр ("Байєр")
- Мамаду Сарр ("Страсбур")
- Джоб Беллінгем ("Боруссія" Д)
- Франческо Еспозіто ("Інтер")
- Джованні Леоні ("Ліверпуль")
- Александар Станкович ("Брюгге")
Переможця визначить міжнародне журі European Golden Boy. Ім'я оголосять на церемонії, яка пройде в листопаді в італійському Турині.
Премія Golden Boy: що відомо
Заснована Tuttosport у 2003 році. Першим володарем став нідерландський футболіст Рафаел ван дер Варт з амстердамського "Аякса". Серед переможців за 22 роки існування нагороди були: Вейн Руні, Ліонель Мессі, Сеск Фабрегас, Кіліан Мбаппе, Ерлінг Холанд та інші.
Минулого року відзнаку отримав Ламін Ямаль з "Барселони". За віком він міг би потрапити до числа претендентів і цьогоріч. Але за правилами, футболіст, що вже отримав премію, не може претендувати на неї повторно.
