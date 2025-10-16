Престижная футбольная премия получила финальный список претендентов: попал ли украинец из топ-100

Итальянское издание Tuttosport обнародовало финальный список из 25 претендентов на престижную награду Golden Boy-2025, которой отмечают лучшего футболиста Европы в возрасте до 21 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт издания .

Доминирование ПСЖ и "Реала"

В перечень вошли 25 игроков в возрасте до 21 года. 20 из них попали в число избранных в результате анализа статистических данных их выступлений в течение года. Еще пять были выбраны самим изданием.

Больше всего в списке представителей парижского ПСЖ и мадридского "Реала" - по три. По два представителя имеют английские "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", а также португальский "Порту".

Украинцев в финальном списке нет, хотя в предварительный перечень из 100 игроков попал защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко.

Golden Boy-2025, финальный список претендентов

Дезире Дуэ (ПСЖ)

Сенни Меюлю (ПСЖ)

Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ)

Дин Гейсен ("Реал")

Франко Мастантуоно ("Реал")

Арда Гюлер ("Реал")

Майлз Льюис-Скелли ("Арсенал")

Итан Нванери ("Арсенал")

Йоррел Гато ("Челси")

Эстевао ("Челси")

Виктор Фрогольдт ("Порту")

Родригу Мора ("Порту")

Лукас Бергвалль ("Тоттенхэм")

Арчи Грей ("Тоттенхэм")

Пау Кубарси ("Барселона")

Кенан Йилдиз ("Ювентус")

Жовани Кенда ("Спортинг")

Лени Йоро ("Манчестер Юнайтед")

Нико О'Райли ("Манчестер Сити")

Элисс Бен-Сегир ("Байер")

Мамаду Сарр ("Страсбур")

Джоб Беллингем ("Боруссия" Д)

Франческо Эспозито ("Интер")

Джованни Леони ("Ливерпуль")

Александар Станкович ("Брюгге")

Победителя определит международное жюри European Golden Boy. Имя объявят на церемонии, которая пройдет в ноябре в итальянском Турине.

Премия Golden Boy: что известно

Основана Tuttosport в 2003 году. Первым обладателем стал нидерландский футболист Рафаэл ван дер Варт из амстердамского "Аякса". Среди победителей за 22 года существования награды были: Уэйн Руни, Лионель Месси, Сеск Фабрегас, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и другие.

В прошлом году награду получил Ламин Ямаль из "Барселоны". По возрасту он мог бы попасть в число претендентов и в этом году. Но по правилам, футболист, который уже получил премию, не может претендовать на нее повторно.