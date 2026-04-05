Працювала по 10 годин, щоб заробити на теніс: WTA розкрила неймовірну історію Юлії Стародубцевої

Чотири роки без дому

Для Юлії цей турнір – не про сухі цифри рейтингу. Це особиста драма дівчини, яка не бачила рідну Нову Каховку вже чотири роки – через повномасштабне вторгнення та окупацію міста. Зараз Юлія мешкає в Берліні й готується до переїзду в Барселону, але її серце залишається вдома, де живуть її батько, дідусь та бабуся.

"Я страшенно сумую за домом. Не бачила тата чотири роки. Весь час думаю, як нам знову зібратися разом. Можливо, тепер це стане легше – відчуваю, що від результату фіналу залежить дуже багато", - зізнається тенісистка.

Навіть на відстані тисяч кілометрів батько залишається її головним "мотором". Після перемоги у півфіналі він написав Юлії посеред ночі, вимагаючи не зупинятися: "Як почуваєшся? Адреналін є? Можеш іти тренуватися прямо зараз?". Юлія відповідає: "Тату, я вже в ліжку!"

"Це суто наша, східноєвропейська ментальність – завжди хотіти більшого", - пояснює вона.

Після перемоги в півфіналі Юлія залишила на склі камери зворушливий напис "Nova Kakhovka"

Від вчительки тенісу до фіналістки WTA

Шлях Стародубцевої до еліти був тернистим. У 17 років вона опинилася перед вибором: іти в професійний теніс або вступати до університету.

Фінансової готовності грати на профтурі тоді не було, тож вона вибрала університет Олд Домініон у Норфолку, штат Вірджинія. Вирішальну роль зіграло те, що там вже були українські гравчині, а сам університет запропонував повну стипендію, харчування та житло.

"Я поняття не мала, що таке американський університет і наскільки це велика справа", - зізналася вона.

Там вона здобула два дипломи – з міжкультурної комунікації та спортивного менеджменту. А також зустріла кохання – австралійця Пірса Долана, який сьогодні є її тренером.

Проте справжнє загартування почалося після випуску. Щоб заробити на старт професійної кар'єри, Юлія рік працювала звичайною тренеркою у кантрі-клубі під Нью-Йорком.

"Працювала по 10 годин на день: жіночі та чоловічі групи, діти, табори…", - згадує тенісистка.

Паралельно з тренерством вона грала UTR-турніри (масові змагання нижчого рівня), щоб поступово повернутися в професійний теніс. На тому рівні показала результат: 22 перемоги і 1 поразка в одиночному розряді. Єдина поразка була від Маккартні Кеслер, яку вона перемогла в чвертьфіналі цьогорічного Чарльстона.

Що на кону у вирішальній битві

Сьогодні телефон Юлії буквально "вибухає" від повідомлень, але вона навмисно вимкнула Instagram, щоб не втрачати концентрацію. Попереду – битва з чинною чемпіонкою турніру Джессікою Пегулою.

Для Стародубцевої цей фінал – шанс не лише вписати своє ім'я в історію, а й отримати фінансовий та рейтинговий фундамент, щоб нарешті вивезти рідних у безпеку. Коли на кону стоїть зустріч із батьком після чотирьох років розлуки, мотивація стає сильнішою за будь-який досвід суперниці.

Фінальний матч розпочнеться сьогодні, 5 квітня, о 20:00 за київським часом.