Українська сенсація проти мільярдерки: Стародубцева побореться за історичний титул у США

Справжній прорив українського тенісу відбувся на кортах американського Чарльстона. 26-річна Юлія Стародубцева, яка розпочинала турнір у статусі андердога, у півфіналі розгромила екс-п'яту ракетку світу та переможницю Australian Open Медісон Кіз. Тепер на шляху українки до дебютного титулу стоїть лідерка посіву – Джессіка Пегула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру .

WTA 500. Чарльстон, 1/2 фіналу

Юлія Стародубцева (Україна) – Медісон Кіз (США) – 6:1, 6:4

Як Стародубцева створила диво

Матч проти 18-ї ракетки світу Медісон Кіз тривав лише 1 годину 14 хвилин і став справжнім бенефісом українки.

Стародубцева зі старту нав'язала суперниці неймовірний темп. У першому сеті Юлія діяла практично безпомилково, змушуючи американку постійно захищатися. Українка реалізувала три брейкпоїнти, дозволивши Кіз взяти лише один гейм престижу – 6:1.

У другій партії іменита американка спробувала змінити тактику, додавши в агресії на подачі. Проте Стародубцева вчасно збивала темп та майстерно використовувала помилки суперниці (Кіз припустилася серії невимушених помилок у ключові моменти). У дев'ятому геймі здавалося, що Кіз зможе змінити хід поєдинку: вона скоротила відставання у рахунку з 2:5 до 4:5. Але Юлія "під нуль" взяла гейм на подачі суперниціз, поставивши крапку в матчі.

"Моє серце завжди вдома"

"У мене просто немає слів. Це великий момент для мене. Медісон – чудова суперниця, я дивилася багато її матчів. Дякую всім українцям, які прийшли підтримати – моє серце завжди з вами, моє серце завжди вдома", - поділилася емоціями Юлія після матчу.

Після перемоги Юлія залишила на склі камери зворушливий напис "Nova Kakhovka", присвятивши свій успіх рідному місту, яке наразі перебуває під російською окупацією.

Sending love back home #CharlestonOpen pic.twitter.com/ucVexGhtS2 — Credit One Charleston Open (@CharlestonOpen) April 4, 2026

Фінал проти найбагатшої у світі

Фінальне протистояння вже встигли охрестити битвою статусів. Якщо для Стародубцевої це перший фінал у кар'єрі, то її суперниця, Джессіка Пегула, є справжньою зіркою світового тенісу.

Пегулу часто називають найбагатшою тенісисткою планети, оскільки вона є спадкоємицею багатомільярдної імперії свого батька, Террі Пегули (власника клубу НФЛ "Баффало Біллс"). Статки її родини оцінюють у понад 7 мільярдів доларів, що значно перевищує капітали навіть таких легенд, як Роджер Федерер чи Серена Вільямс. Проте на корті Пегула доводить свій статус справою: вона є п'ятою ракеткою світу та захищає свій тогорічний титул у Чарльстоні.

Історичний підйом у рейтингу

Завдяки виходу у фінал Стародубцева вже забезпечила собі неймовірний стрибок у світовій класифікації. У лайв-рейтингу WTA вона піднялася на 53-тє місце, що є її абсолютним рекордом.

До цього турніру українка займала 89-ту позицію. Юлія стала третьою представницею України в сезоні-2026, яка побореться за трофей на рівні WTA – після Марти Костюк та Еліни Світоліної.

Фінальний поєдинок між Стародубцевою та Пегулою заплановано на сьогодні, 5 квітня. Початок зустрічі – не раніше 20:00 за київським часом. Тенісистки раніше ніколи не зустрічалися в офіційних матчах.