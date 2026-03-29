Фатальний гейм: Калініна втратила титул у Хорватії після серії з 14 перемог поспіль

Ангеліна Калініна зупинилася за крок до чергового трофею на турнірі в Хорватії. Українська тенісистка не змогла здолати іспанку Ласаро Гарсію у напруженій боротьбі, перервавши свою вражаючу переможну серію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Крах рекордної серії та втрачені шанси

Українська тенісистка Ангеліна Калініна завершила свої виступи на турнірі серії WTA 125 у Дубровнику, поступившись у фінальному протистоянні.

До цього поєдинку українка підходила у статусі фаворитки, маючи у своєму активі 14 перемог поспіль.

Цей результат дозволив Ангеліні повторити власне історичне досягнення за тривалістю безпрограшної серії.

Після успішного березня, де Калініна виборола два титули в Анталії та значно піднялася у світовій класифікації, фінал у Хорватії мав стати логічним завершенням успішного відрізка сезону.

Проте іспанка Ласаро Гарсія змогла зупинити ходу українки.

Хід вирішального поєдинку

Початок зустрічі складався на користь Калініної. Впевнено вигравши першу партію з рахунком 6:3, сьома сіяна турніру була близькою до тріумфу і в другому сеті.

Переломним моментом став дев-ятий гейм другої партії за рахунку 4:4.

Ангеліна мала три можливості взяти подачу суперниці (приховані матчболи), проте не скористалася шансом.

Іспанська тенісистка зуміла перехопити ініціативу, виграла другу партію (6:4) та дотиснула українку у вирішальному сеті.

Четвертий фінал сезону

Попри поразку, цей турнір став черговим доказом стабільності української спортсменки. Для Калініної це був уже четвертий поспіль фінал на змаганнях категорії "челенджер".

Почавши серію з програшу у першому фіналі в Анталії, вона згодом взяла два титули поспіль у Туреччині, піднявши планку очікувань перед хорватським турніром.