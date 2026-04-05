Трудилась по 10 часов, чтобы заработать на теннис: WTA раскрыла невероятную историю Юлии Стародубцевой

Четыре года без дома

Для Юлии этот турнир - не о сухих цифрах рейтинга. Это личная драма девушки, которая не видела родную Новую Каховку уже четыре года - из-за полномасштабного вторжения и оккупации города. Сейчас Юлия живет в Берлине и готовится к переезду в Барселону, но ее сердце остается дома, где живут ее отец, дедушка и бабушка.

"Я ужасно скучаю по дому. Не видела папу четыре года. Все время думаю, как нам снова собраться вместе. Возможно, теперь это станет легче - чувствую, что от результата финала зависит очень многое", - признается теннисистка.

Даже на расстоянии тысяч километров отец остается ее главным "мотором". После победы в полуфинале он написал Юлии посреди ночи, требуя не останавливаться: "Как чувствуешь себя? Адреналин есть? Можешь идти тренироваться прямо сейчас?". Юлия отвечает: "Папа, я уже в постели!"

"Это чисто наша, восточноевропейская ментальность - всегда хотеть большего", - объясняет она.

После победы в полуфинале Юлия оставила на стекле камеры трогательную надпись "Nova Kakhovka"

От учительницы тенниса до финалистки WTA

Путь Стародубцевой к элите был тернистым. В 17 лет она оказалась перед выбором: идти в профессиональный теннис или поступать в университет.

Финансовой готовности играть на профтуре тогда не было, поэтому она выбрала университет Олд Доминион в Норфолке, штат Вирджиния. Решающую роль сыграло то, что там уже были украинские игроки, а сам университет предложил полную стипендию, питание и жилье.

"Я понятия не имела, что такое американский университет и насколько это большое дело", - призналась она.

Там она получила два диплома - по межкультурной коммуникации и спортивному менеджменту. А также встретила любовь - австралийца Пирса Долана, который сегодня является ее тренером.

Однако настоящая закалка началась после выпуска. Чтобы заработать на старт профессиональной карьеры, Юлия год работала обычным тренером в кантри-клубе под Нью-Йорком.

"Работала по 10 часов в день: женские и мужские группы, дети, лагеря...", - вспоминает теннисистка.

Параллельно с тренерством она играла UTR-турниры (массовые соревнования низшего уровня), чтобы постепенно вернуться в профессиональный теннис. На том уровне показала результат: 22 победы и 1 поражение в одиночном разряде. Единственное поражение было от Маккартни Кеслер, которую она победила в четвертьфинале нынешнего Чарльстона.

Что на кону в решающей битве

Сегодня телефон Юлии буквально "взрывается" от сообщений, но она намеренно выключила Instagram, чтобы не терять концентрацию. Впереди - битва с действующей чемпионкой турнира Джессикой Пегулой.

Для Стародубцевой этот финал - шанс не только вписать свое имя в историю, но и получить финансовый и рейтинговый фундамент, чтобы наконец-то вывезти родных в безопасное место. Когда на кону стоит встреча с отцом после четырех лет разлуки, мотивация становится сильнее любого опыта соперницы.

Финальный матч начнется сегодня, 5 апреля, в 20:00 по киевскому времени.