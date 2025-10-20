"Повна ізоляція": Анна Неплях розкрила залаштунки "Холостяка" (відео)

Модель, блогерка та переможниця конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях пригадала зйомки в реаліті "Холостяк". У 2020 році вона була учасницею сезону, в якому головним героєм був Макс Михайлюк.
Як повідомляє РБК-Україна, в інтерв’ю на подкаст-шоу "AI Battle" Неплях зізналася, якими були умови зйомок, і як вона їх сприйняла.
"Це насправді дуже важка робота. Ти дійсно ізольований. Тобі навіть не можна слухати музику чи дивитися телевізор, бо ти маєш бути максимально сконцентрованим на процесі", - зізналася Анна.
За словами Неплях, з самого початку зйомок на учасниць чекала десятиденна "підготовка" в повній інформаційній тиші. Ані телефону, ані "Інстаграму", ані спілкування з іншими людьми. Лише книжки, камера і адміністратор.
"Можна було читати книжки, це можна було, але окрім того не можна було спілкуватися ні з ким взагалі, окрім як зі своїм адміновим редактором і то, який тобі приходить та приносить їжу... І це якраз от ізоляція прям повна. І я дивилася, як іншим учасникам було важко. І це була така серйозна ізоляція", - пояснила модель.
Але для Анни цей "режим тиші" не став тяжким випробовуванням. Навпаки, він став несподіваним відпочинком.
"У перші дні я кайфувала. У мене була інформаційна тиша. Телефон не дзвонить, робота не чіпає, не треба гортати стрічку - просто тиша. І це був мій внутрішній ретріт", - згадала вона.
Вас може зацікавити