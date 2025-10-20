"Повна ізоляція": Анна Неплях розкрила залаштунки "Холостяка" (відео)

Якими були залаштунки "Холостяка"

"Це насправді дуже важка робота. Ти дійсно ізольований. Тобі навіть не можна слухати музику чи дивитися телевізор, бо ти маєш бути максимально сконцентрованим на процесі", - зізналася Анна.

За словами Неплях, з самого початку зйомок на учасниць чекала десятиденна "підготовка" в повній інформаційній тиші. Ані телефону, ані "Інстаграму", ані спілкування з іншими людьми. Лише книжки, камера і адміністратор.

"Можна було читати книжки, це можна було, але окрім того не можна було спілкуватися ні з ким взагалі, окрім як зі своїм адміновим редактором і то, який тобі приходить та приносить їжу... І це якраз от ізоляція прям повна. І я дивилася, як іншим учасникам було важко. І це була така серйозна ізоляція", - пояснила модель.

Неплях на "Холостяку" (скріншот)

Але для Анни цей "режим тиші" не став тяжким випробовуванням. Навпаки, він став несподіваним відпочинком.

"У перші дні я кайфувала. У мене була інформаційна тиша. Телефон не дзвонить, робота не чіпає, не треба гортати стрічку - просто тиша. І це був мій внутрішній ретріт", - згадала вона.