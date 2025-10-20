"Полная изоляция": Анна Неплях раскрыла закулисье "Холостяка" (видео)

Какими были закулисье "Холостяка"

"Это на самом деле очень тяжелая работа. Ты действительно изолирован. Тебе даже нельзя слушать музыку или смотреть телевизор, потому что ты должен быть максимально сконцентрированным на процессе", - призналась Анна.

По словам Неплях, с самого начала съемок участниц ждала десятидневная "подготовка" в полной информационной тишине. Ни телефона, ни "Инстаграма", ни общения с другими людьми. Только книги, камера и администратор.

"Можно было читать книги, это можно было, но кроме того нельзя было общаться ни с кем вообще, кроме как со своим админовым редактором и то, который тебе приходит и приносит еду... И это как раз вот изоляция прям полная. И я смотрела, как другим участникам было трудно. И это была такая серьезная изоляция", - пояснила модель.

Неплях на "Холостяке" (скриншот)

Но для Анны этот "режим тишины" не стал тяжелым испытанием. Наоборот, он стал неожиданным отдыхом.

"В первые дни я кайфовала. У меня была информационная тишина. Телефон не звонит, работа не трогает, не надо листать ленту - просто тишина. И это был мой внутренний ретрит", - вспомнила она.