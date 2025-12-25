Як Притула, Сердючка та інші зірки святкують Різдво і що бажають українцям (фото)

Українські зірки показали, як проводять Різдво. Сергій Притула, Григорій Решетник та інші артисти зібралися з рідними та підготували привітання для українців.

Сергій Притула

Ведучий та волонтер показався з доньками. Він дуже рідко публікує фото з дітьми, але зробив виключення.

"Христос Народився! З Різдвом, друзі! Колядуєте? Бо ми так", - написав Сергій.

Притула показав доньок (фото: instagram.com/siriy_ua)

Решетники

Григорій та його дружина Христина поділилися серією різдвяних фото. Вони святкують разом з рідними.

"Вітаємо Вас з Різдвом Христовим. Миру, злагоди, добра та щастя кожній родині!" - написали Решетники.

Вєрка Сердючка

Артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки, поділився "листівкою". На ній він позує зі своєю "фірмовою" зіркою, а поруч з ним його сценічна мама.

Данилко привітав з Різдвом (скриншот)

Олександр Педан

Артист привітав всіх з Різдвом та поділився теплим фото. На ньому він та його родина зібралися за святковим столом.

Педан з родиною (фото: instagram.com/pedanos)

Яна Глущенко

Гумористка та актриса показалася з сином й татом. А ще вона нагадала про найважливіше.

"Дорогі мої люди, вітаю кожного з вас із добрим і світлим святом - Різдвом Христовим. Нехай у кожному домі буде тепло, мир і любов. Бережіть себе та своїх близьких. І ніколи не забуваймо, завдяки кому ми маємо змогу в це свято бути разом. Дякую кожному й кожній, хто береже та захищає нашу неньку Україну", - написала Яна.

Глущенко з сином (скриншот)

Наталка Денисенко

Акторка святкує Різдво з сином. До цього вона була у батьків в Чернігові, а нині вже повернулася до Києва.

Денисенко показала, як святкує Різдво (скріншот)

Анна Сагайдачна

"Мої хороші, вітаю вас з Різдвом Христовим. Мира, затишку, злагоди і Божого захисту вашим родинам і вашим діткам. Мої найтепліші обійми кожному з вас", - написала акторка і показала фото з сином.

Сагайдачна привітала з Різдвом (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Руслана

"Більш зворушливого моменту нема у всьому році! Саме в цю мить народжується чудо! Саме в цю мить з’являється в небі перша зірка! Саме в цю мить наші пращури запалювали ватри, ставали в Аркан, пригощалися кутею, співали справжніх коляд… Сьогодні ж я молюся до Бога і у цю мить, коли чудо відбувається наяву, прошу: нехай це буде останнє Різдво, коли ми чуємо звуки війни", - написала Лижичко.

Також співачка поділилася уривками свого проєкту "Останнє Різдво 90-х".