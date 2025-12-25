ua en ru
Чт, 25 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Як Притула, Сердючка та інші зірки святкують Різдво і що бажають українцям (фото)

Четвер 25 грудня 2025 21:06
UA EN RU
Як Притула, Сердючка та інші зірки святкують Різдво і що бажають українцям (фото) Привіттаня з Різдвом від зірок (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Українські зірки показали, як проводять Різдво. Сергій Притула, Григорій Решетник та інші артисти зібралися з рідними та підготували привітання для українців.

Як відомі персони вітають фанів, розповідає РБК-Україна.

Сергій Притула

Ведучий та волонтер показався з доньками. Він дуже рідко публікує фото з дітьми, але зробив виключення.

"Христос Народився! З Різдвом, друзі! Колядуєте? Бо ми так", - написав Сергій.

Як Притула, Сердючка та інші зірки святкують Різдво і що бажають українцям (фото)Притула показав доньок (фото: instagram.com/siriy_ua)

Решетники

Григорій та його дружина Христина поділилися серією різдвяних фото. Вони святкують разом з рідними.

"Вітаємо Вас з Різдвом Христовим. Миру, злагоди, добра та щастя кожній родині!" - написали Решетники.

Вєрка Сердючка

Артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки, поділився "листівкою". На ній він позує зі своєю "фірмовою" зіркою, а поруч з ним його сценічна мама.

Як Притула, Сердючка та інші зірки святкують Різдво і що бажають українцям (фото)Данилко привітав з Різдвом (скриншот)

Олександр Педан

Артист привітав всіх з Різдвом та поділився теплим фото. На ньому він та його родина зібралися за святковим столом.

Photo by Oleksandr Pedan in Kyiv, Ukraine with @pedanlera, and @innapedan. May be an image of table, dining table, kitchen table and text.Педан з родиною (фото: instagram.com/pedanos)

Яна Глущенко

Гумористка та актриса показалася з сином й татом. А ще вона нагадала про найважливіше.

"Дорогі мої люди, вітаю кожного з вас із добрим і світлим святом - Різдвом Христовим. Нехай у кожному домі буде тепло, мир і любов. Бережіть себе та своїх близьких. І ніколи не забуваймо, завдяки кому ми маємо змогу в це свято бути разом. Дякую кожному й кожній, хто береже та захищає нашу неньку Україну", - написала Яна.

Як Притула, Сердючка та інші зірки святкують Різдво і що бажають українцям (фото)Глущенко з сином (скриншот)

Наталка Денисенко

Акторка святкує Різдво з сином. До цього вона була у батьків в Чернігові, а нині вже повернулася до Києва.

Як Притула, Сердючка та інші зірки святкують Різдво і що бажають українцям (фото)Денисенко показала, як святкує Різдво (скріншот)

Анна Сагайдачна

"Мої хороші, вітаю вас з Різдвом Христовим. Мира, затишку, злагоди і Божого захисту вашим родинам і вашим діткам. Мої найтепліші обійми кожному з вас", - написала акторка і показала фото з сином.

Як Притула, Сердючка та інші зірки святкують Різдво і що бажають українцям (фото)Сагайдачна привітала з Різдвом (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Руслана

"Більш зворушливого моменту нема у всьому році! Саме в цю мить народжується чудо! Саме в цю мить з’являється в небі перша зірка! Саме в цю мить наші пращури запалювали ватри, ставали в Аркан, пригощалися кутею, співали справжніх коляд… Сьогодні ж я молюся до Бога і у цю мить, коли чудо відбувається наяву, прошу: нехай це буде останнє Різдво, коли ми чуємо звуки війни", - написала Лижичко.

Також співачка поділилася уривками свого проєкту "Останнє Різдво 90-х".

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Сергій Притула Різдво Вєрка Сердючка Новини шоу-бізнесу Наталка Денисенко Зірки шоу-бізнесу
Новини
Зеленський про переговори з США щодо миру: вже готові деякі документи
Зеленський про переговори з США щодо миру: вже готові деякі документи
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну