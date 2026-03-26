Пощастило чи навпаки? Жеребкування Євро-2028 підготувало Україні несподіваний сюрприз

Європейська гандбольна федерація визначила склад кваліфікаційних груп на ЧЄ-2028. Збірна України змагатиметься за путівку до фінальної частини турніру з представниками Ісландії, Сербії та Естонії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.
За результатами офіційної церемонії жеребкування, 32 національні команди були розподілені на вісім квартетів. Українська збірна потрапила до Групи 3.
Для виходу в основну сітку змагань підопічним необхідно посісти перше або друге місце у групі.
Також шанси на прохід матимуть чотири найкращі команди, що фінішують на третіх позиціях.
Найсерйознішим викликом для нашої команди стане збірна Ісландії.
Острів'яни є стабільними учасниками топтурнірів: на їхньому рахунку 14 виступів на Євро, включаючи "бронзу" 2010 року та четверте місце на нещодавній першості 2026 року.
Сербія також належить до еліти європейського гандболу, не пропустивши жодного з дев'яти останніх чемпіонатів.
Найвищим досягненням сербів є срібні нагороди домашнього Євро-2012. На попередньому турнірі команда посіла 19-ту сходинку.
Аутсайдером квартету вважається Естонія.
Ця збірна ще жодного разу не пробивалася до фінальних стадій великих міжнародних форумів, тож участь у відборі стане для неї черговою спробою дебютувати на високому рівні.
Україна має солідний досвід виступів на ЧЄ, взявши участь у восьми розіграшах.
Рекордним залишається 2002 рік, коли національна команда посіла 11-те місце.
На цьогорічному Євро "синьо-жовті" завершили виступи на 24-й позиції.
Перші матчі кваліфікаційного циклу заплановані на 4-5 листопада 2026 року. Фінальний перелік учасників турніру стане відомий у травні 2027-го.
Нагадаємо, що господарями Євро-2028 стануть Швейцарія (Цюріх), Португалія (Лісабон) та Іспанія (Мадрид і Валенсія).
