Пощастило чи навпаки? Жеребкування Євро-2028 підготувало Україні несподіваний сюрприз

23:55 26.03.2026 Чт
2 хв
Україні випав шанс помститися за минулі поразки. Чи вистачить сил пройти лідерів рейтингу?
aimg Катерина Урсатій
Збірна України з гандболу (фото: ФГУ)

Європейська гандбольна федерація визначила склад кваліфікаційних груп на ЧЄ-2028. Збірна України змагатиметься за путівку до фінальної частини турніру з представниками Ісландії, Сербії та Естонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

Шлях "синьо-жовтих" до континентальної першості

За результатами офіційної церемонії жеребкування, 32 національні команди були розподілені на вісім квартетів. Українська збірна потрапила до Групи 3.

Для виходу в основну сітку змагань підопічним необхідно посісти перше або друге місце у групі.

Також шанси на прохід матимуть чотири найкращі команди, що фінішують на третіх позиціях.

Повний склад кваліфікаційних груп:

  • Група 1: Хорватія, Нідерланди, Литва, Фінляндія
  • Група 2: Норвегія, Австрія, Грузія, Туреччина
  • Група 3: Ісландія, Сербія, Україна, Естонія
  • Група 4: Угорщина, Фарерські острови, Чорногорія, Косово
  • Група 5: Словенія, Чехія, Боснія і Герцеговина, Ізраїль
  • Група 6: Франція, Польща, Румунія, Латвія
  • Група 7: Німеччина, Італія, Бельгія, Словаччина
  • Група 8: Швеція, Північна Македонія, Греція, Люксембург

Хто протистоятиме українцям: аналіз опонентів

Найсерйознішим викликом для нашої команди стане збірна Ісландії.

Острів'яни є стабільними учасниками топтурнірів: на їхньому рахунку 14 виступів на Євро, включаючи "бронзу" 2010 року та четверте місце на нещодавній першості 2026 року.

Сербія також належить до еліти європейського гандболу, не пропустивши жодного з дев'яти останніх чемпіонатів.

Найвищим досягненням сербів є срібні нагороди домашнього Євро-2012. На попередньому турнірі команда посіла 19-ту сходинку.

Аутсайдером квартету вважається Естонія.

Ця збірна ще жодного разу не пробивалася до фінальних стадій великих міжнародних форумів, тож участь у відборі стане для неї черговою спробою дебютувати на високому рівні.

Історичний контекст та регламент

Україна має солідний досвід виступів на ЧЄ, взявши участь у восьми розіграшах.

Рекордним залишається 2002 рік, коли національна команда посіла 11-те місце.

На цьогорічному Євро "синьо-жовті" завершили виступи на 24-й позиції.

Перші матчі кваліфікаційного циклу заплановані на 4-5 листопада 2026 року. Фінальний перелік учасників турніру стане відомий у травні 2027-го.

Нагадаємо, що господарями Євро-2028 стануть Швейцарія (Цюріх), Португалія (Лісабон) та Іспанія (Мадрид і Валенсія).

