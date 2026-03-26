Повезло или наоборот? Жеребьевка Евро-2028 подготовила Украине неожиданный сюрприз

Европейская гандбольная федерация определила состав квалификационных групп на ЧЕ-2028. Сборная Украины будет соревноваться за путевку в финальную часть турнира с представителями Исландии, Сербии и Эстонии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации.
По результатам официальной церемонии жеребьевки, 32 национальные команды были распределены на восемь квартетов. Украинская сборная попала в Группу 3.
Для выхода в основную сетку соревнований подопечным необходимо занять первое или второе место в группе.
Также шансы на проход будут иметь четыре лучшие команды, которые финишируют на третьих позициях.
Самым серьезным вызовом для нашей команды станет сборная Исландии.
Островитяне являются стабильными участниками топ-турниров: на их счету 14 выступлений на Евро, включая "бронзу" 2010 года и четвертое место на недавнем первенстве 2026 года.
Сербия также принадлежит к элите европейского гандбола, не пропустив ни одного из девяти последних чемпионатов.
Наивысшим достижением сербов являются серебряные награды домашнего Евро-2012. На предыдущем турнире команда заняла 19-ю строчку.
Аутсайдером квартета считается Эстония.
Эта сборная еще ни разу не пробивалась в финальные стадии крупных международных форумов, поэтому участие в отборе станет для нее очередной попыткой дебютировать на высоком уровне.
Украина имеет солидный опыт выступлений на ЧЕ, приняв участие в восьми розыгрышах.
Рекордным остается 2002 год, когда национальная команда заняла 11-е место.
На нынешнем Евро "сине-желтые" завершили выступления на 24-й позиции.
Первые матчи квалификационного цикла запланированы на 4-5 ноября 2026 года. Финальный перечень участников турнира станет известен в мае 2027-го.
Напомним, что хозяевами Евро-2028 станут Швейцария (Цюрих), Португалия (Лиссабон) и Испания (Мадрид и Валенсия).
