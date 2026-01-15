ua en ru
Найгірший матч в історії: Україна з антирекордом стартувала на Євро-2026 з гандболу

Четвер 15 січня 2026 23:03
Найгірший матч в історії: Україна з антирекордом стартувала на Євро-2026 з гандболу Чоловіча збірна України з гандболу (фото: ФГУ)
Автор: Катерина Урсатій

Чоловіча збірна України з гандболу вкрай невдало розпочала виступи на континентальній першості 2026 року. Команда Вадима Бражника розгромно поступилася господарям турніру, зафіксувавши найгірший результат у своїй історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Провал на "Юніті Арена" та антирекорд

Повернення "синьо-жовтих" на чемпіонат Європи після чотирирічної паузи виявилося болісним.

У поєдинку 1-го туру групового етапу, що відбувся у норвезькому Берумі, українці не змогли нав’язати боротьбу фаворитам турніру.

Вже у першій 30-хвилинці скандинави забезпечили собі комфортну перевагу у вісім м’ячів - 19:11.

Друга половина зустрічі лише погіршила становище української команди.

Наші гандболісти припустилися рекордної кількості помилок (19 втрат проти 9 у суперника) та мали низький відсоток реалізації атак - лише 34%. Фінальна сирена зафіксувала рахунок 39:22 на користь Норвегії.

Різниця у 17 голів стала найбільшою поразкою чоловічої збірної України в межах офіційних турнірів за весь час її існування.

Статистика та лідери матчу

Найрезультативнішим у складі української збірної став Ігор Турченко, який відзначився п'ятьма забитими м'ячами.

Воротар Геннадій Комок здійснив 7 сейвів, а Антон Терехов, який вийшов на заміну, відбив лише один кидок.

У складі переможців найкращим гравцем визнали Патріка Андресона (7 голів), а вагомий внесок у перемогу в першому таймі зробив Кевін Гулліксен (6 голів).

Норвежці продемонстрували вражаючу ефективність, реалізувавши 65% своїх наступальних дій.

Турнірне становище та календар

Завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів Норвегія очолила квартет С, випередивши Францію, яка раніше здолала чехів (42:28). Збірна України наразі замикає турнірну таблицю.

Попереду на підопічних Вадима Бражника чекає ще складніше випробування. У суботу, 17 січня, о 19:00 за київським часом Україна зіграє проти чинного чемпіона Європи - збірної Франції. Норвежці того ж дня зустрінуться з Чехією.

Раніше ми повідомляли, що українець Кирило Марсак пробився до довільної програми Євро-2026.

Також читайте, як чоловіча збірна України з біатлону показала найгірший результат сезону.

