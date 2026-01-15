Найгірший матч в історії: Україна з антирекордом стартувала на Євро-2026 з гандболу
Чоловіча збірна України з гандболу вкрай невдало розпочала виступи на континентальній першості 2026 року. Команда Вадима Бражника розгромно поступилася господарям турніру, зафіксувавши найгірший результат у своїй історії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
Провал на "Юніті Арена" та антирекорд
Повернення "синьо-жовтих" на чемпіонат Європи після чотирирічної паузи виявилося болісним.
У поєдинку 1-го туру групового етапу, що відбувся у норвезькому Берумі, українці не змогли нав’язати боротьбу фаворитам турніру.
Вже у першій 30-хвилинці скандинави забезпечили собі комфортну перевагу у вісім м’ячів - 19:11.
Друга половина зустрічі лише погіршила становище української команди.
Наші гандболісти припустилися рекордної кількості помилок (19 втрат проти 9 у суперника) та мали низький відсоток реалізації атак - лише 34%. Фінальна сирена зафіксувала рахунок 39:22 на користь Норвегії.
Різниця у 17 голів стала найбільшою поразкою чоловічої збірної України в межах офіційних турнірів за весь час її існування.
Статистика та лідери матчу
Найрезультативнішим у складі української збірної став Ігор Турченко, який відзначився п'ятьма забитими м'ячами.
Воротар Геннадій Комок здійснив 7 сейвів, а Антон Терехов, який вийшов на заміну, відбив лише один кидок.
У складі переможців найкращим гравцем визнали Патріка Андресона (7 голів), а вагомий внесок у перемогу в першому таймі зробив Кевін Гулліксен (6 голів).
Норвежці продемонстрували вражаючу ефективність, реалізувавши 65% своїх наступальних дій.
Турнірне становище та календар
Завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів Норвегія очолила квартет С, випередивши Францію, яка раніше здолала чехів (42:28). Збірна України наразі замикає турнірну таблицю.
Попереду на підопічних Вадима Бражника чекає ще складніше випробування. У суботу, 17 січня, о 19:00 за київським часом Україна зіграє проти чинного чемпіона Європи - збірної Франції. Норвежці того ж дня зустрінуться з Чехією.
