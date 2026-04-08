Поразка "Реала" та драма у Лісабоні: результати ЛЧ, які шокували фанатів

Перші поєдинки чвертьфінальної стадії головного єврокубка подарували несподівані розв'язки. Мадридський клуб на власному полі віддав перемогу мюнхенцям, тоді як "каноніри" вирвали вікторію у Лісабоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Тріумф "Баварії" на "Сантьяго Бернабеу"

Мюнхенська команда розпочала зустріч агресивно, змусивши Андрія Луніна вступати у гру з перших секунд.

Попри активність зіркових нападників "вершкових" Мбаппе та Вінісіуса, рахунок відкрили гості. Наприкінці першого тайму Луїс Діас реалізував момент після пасу Гнабрі.

Одразу після перерви ситуація для мадридців погіршилася: Гаррі Кейн подвоїв перевагу німецького гранда.

Господарі змогли відповісти лише одним точним ударом Мбаппе на 74-й хвилині. Попри фінальний штурм, підопічні Альваро Арбелоа не зуміли уникнути поразки.

Бенефіс Андрія Луніна попри поразку

Український голкіпер став світлою плямою у грі "Реала". Аналітичний ресурс Sofascore визнав уродженця Берестину найкращим гравцем у складі мадридців, поставивши йому високу оцінку 8.0.

Протягом матчу Лунін здійснив 5 важливих сейвів та продемонстрував якісну гру ногами, виконавши 27 передач з точністю 81%.

Драматична перемога "Арсенала" в Португалії

Паралельна гра у Лісабоні тривалий час проходила без забитих м'ячів. Лондонський "Арсенал" мав перевагу, проте взяття воріт у другому таймі скасували через положення поза грою.

Долю протистояння було вирішено вже у компенсований арбітром час. Кай Гаверц вдало скористався передачею Мартінеллі та приніс "канонірам" мінімальну перемогу над "Спортингом".

Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу, перші матчі:

"Реал" - "Баварія" - 1:2 (Мбаппе, 74 - Діас, 41, Кейн, 46)

"Спортинг" - "Арсенал" - 0:1 (Гаверц, 90+1)

Матчі-відповіді, що визначать учасників півфіналу, заплановані на 15 квітня. Нагадаємо, що фінальна гра турніру відбудеться 30 травня у Будапешті.