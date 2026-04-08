ua en ru
Ср, 08 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Поразка "Реала" та драма у Лісабоні: результати ЛЧ, які шокували фанатів

09:08 08.04.2026 Ср
2 хв
Навіть поразка "Реала" не завадила українцю стати головним героєм вечора у Мадриді
aimg Катерина Урсатій
Ліга чемпіонів 2025/26 (фото: Getty images)

Перші поєдинки чвертьфінальної стадії головного єврокубка подарували несподівані розв'язки. Мадридський клуб на власному полі віддав перемогу мюнхенцям, тоді як "каноніри" вирвали вікторію у Лісабоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Тріумф "Баварії" на "Сантьяго Бернабеу"

Мюнхенська команда розпочала зустріч агресивно, змусивши Андрія Луніна вступати у гру з перших секунд.

Попри активність зіркових нападників "вершкових" Мбаппе та Вінісіуса, рахунок відкрили гості. Наприкінці першого тайму Луїс Діас реалізував момент після пасу Гнабрі.

Одразу після перерви ситуація для мадридців погіршилася: Гаррі Кейн подвоїв перевагу німецького гранда.

Господарі змогли відповісти лише одним точним ударом Мбаппе на 74-й хвилині. Попри фінальний штурм, підопічні Альваро Арбелоа не зуміли уникнути поразки.

Бенефіс Андрія Луніна попри поразку

Український голкіпер став світлою плямою у грі "Реала". Аналітичний ресурс Sofascore визнав уродженця Берестину найкращим гравцем у складі мадридців, поставивши йому високу оцінку 8.0.

Протягом матчу Лунін здійснив 5 важливих сейвів та продемонстрував якісну гру ногами, виконавши 27 передач з точністю 81%.

Драматична перемога "Арсенала" в Португалії

Паралельна гра у Лісабоні тривалий час проходила без забитих м'ячів. Лондонський "Арсенал" мав перевагу, проте взяття воріт у другому таймі скасували через положення поза грою.

Долю протистояння було вирішено вже у компенсований арбітром час. Кай Гаверц вдало скористався передачею Мартінеллі та приніс "канонірам" мінімальну перемогу над "Спортингом".

Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу, перші матчі:

  • "Реал" - "Баварія" - 1:2 (Мбаппе, 74 - Діас, 41, Кейн, 46)
  • "Спортинг" - "Арсенал" - 0:1 (Гаверц, 90+1)

Матчі-відповіді, що визначать учасників півфіналу, заплановані на 15 квітня. Нагадаємо, що фінальна гра турніру відбудеться 30 травня у Будапешті.

Раніше ми писали, що Циганков підкорив історичну сотню та увійшов до еліти українців у Європі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Арсенал Баварія Реал Андрій Лунін Футбол
Новини
Росія хоче створити "буферну зону" на Вінничині, - Паліса
Аналітика
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
