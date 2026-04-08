Лунін творив дива, але Мюнхен виніс свій вирок: що накоїв "Реал" у першій битві ЛЧ

Мадридський "Реал" розпочав чвертьфінальну стадію найпрестижнішого єврокубка з поразки у Німеччині. Попри результативні дії зіркових форвардів та сейви українця Андрія Луніна, мюнхенці здобули мінімальну перевагу.

Тріумф мюнхенців та гол Мбаппе

Перша частина протистояння на "Альянц Арені" пройшла під диктовку господарів. "Баварія" зуміла конвертувати ігрову перевагу у забитий м'яч під завісу першого тайму - на 41-й хвилині відзначився Луїс Діас.

Одразу після перерви Гаррі Кейн зміцнив лідерство німецького гранда, змусивши "вершкових" йти у ва-банк.

Надію на камбек іспанському колективу подарував Кіліан Мбаппе, який на 74-й хвилині скоротив відставання до мінімуму.

Втім, фінальний свисток зафіксував перемогу мюнхенців з рахунком 2:1.

Для команд це була перша очна зустріч з моменту півфіналу 2024 року, коли сильнішим виявився мадридський клуб.

Перформанс Андрія Луніна

Український голкіпер Андрій Лунін знову з'явився у рамці воріт мадридців з перших хвилин.

Це вже третій поспіль вихід воротаря у старті після того, як основний страж воріт Тібо Куртуа вибув через травму.

Протягом усього поєдинку Лунін продемонстрував впевнену гру, записавши на свій рахунок 5 сейвів, більшість з яких - після небезпечних дальніх ударів.

Окрім роботи на лінії, українець активно долучався до розіграшів м'яча та боротьби у повітрі:

точність передач склала 81% (21 успішний пас);

виграно 3 єдиноборства (з них 2 у повітрі);

3 сейви після ударів з-за меж штрафного майданчика.

Найвищу оцінку за матч отримав капітан "Баварії" Мануель Ноєр - аналітичний портал SofaScore поставив йому 8,9 бала.

У складі "Реала" поза конкуренцією виявився Андрій Лунін.

Українець став найкращим гравцем мадридців з оцінкою 8,0, випередивши навіть автора забитого м'яча Мбаппе (7,9) та Трена Александра-Арнольда (7,5).

Коли відбудеться матч-відповідь

Доля путівки до наступного раунду вирішиться на "Сантьяго Бернабеу".

Повторна зустріч між "Реалом" та "Баварією" запланована на середу, 15 квітня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.