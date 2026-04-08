Лунін творив дива, але Мюнхен виніс свій вирок: що накоїв "Реал" у першій битві ЛЧ

00:01 08.04.2026 Ср
2 хв
Куртуа вже в строю, але Андрій знову в старті. Як на це відреагувало поле та фанати?
aimg Катерина Урсатій
Андрій Лунін (фото: Getty Images)

Мадридський "Реал" розпочав чвертьфінальну стадію найпрестижнішого єврокубка з поразки у Німеччині. Попри результативні дії зіркових форвардів та сейви українця Андрія Луніна, мюнхенці здобули мінімальну перевагу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Читайте також: Понад 5000 км за тиждень: "Шахтар" розпочинає екстремальний вояж заради півфіналу єврокубка

Тріумф мюнхенців та гол Мбаппе

Перша частина протистояння на "Альянц Арені" пройшла під диктовку господарів. "Баварія" зуміла конвертувати ігрову перевагу у забитий м'яч під завісу першого тайму - на 41-й хвилині відзначився Луїс Діас.

Одразу після перерви Гаррі Кейн зміцнив лідерство німецького гранда, змусивши "вершкових" йти у ва-банк.

Надію на камбек іспанському колективу подарував Кіліан Мбаппе, який на 74-й хвилині скоротив відставання до мінімуму.

Втім, фінальний свисток зафіксував перемогу мюнхенців з рахунком 2:1.

Для команд це була перша очна зустріч з моменту півфіналу 2024 року, коли сильнішим виявився мадридський клуб.

Перформанс Андрія Луніна

Український голкіпер Андрій Лунін знову з'явився у рамці воріт мадридців з перших хвилин.

Це вже третій поспіль вихід воротаря у старті після того, як основний страж воріт Тібо Куртуа вибув через травму.

Протягом усього поєдинку Лунін продемонстрував впевнену гру, записавши на свій рахунок 5 сейвів, більшість з яких - після небезпечних дальніх ударів.

Окрім роботи на лінії, українець активно долучався до розіграшів м'яча та боротьби у повітрі:

  • точність передач склала 81% (21 успішний пас);
  • виграно 3 єдиноборства (з них 2 у повітрі);
  • 3 сейви після ударів з-за меж штрафного майданчика.

Найвищу оцінку за матч отримав капітан "Баварії" Мануель Ноєр - аналітичний портал SofaScore поставив йому 8,9 бала.

У складі "Реала" поза конкуренцією виявився Андрій Лунін.

Українець став найкращим гравцем мадридців з оцінкою 8,0, випередивши навіть автора забитого м'яча Мбаппе (7,9) та Трена Александра-Арнольда (7,5).

Коли відбудеться матч-відповідь

Доля путівки до наступного раунду вирішиться на "Сантьяго Бернабеу".

Повторна зустріч між "Реалом" та "Баварією" запланована на середу, 15 квітня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше ми писали, що Циганков підкорив історичну сотню та увійшов до еліти українців у Європі.

Проїзд стане дорожчим? Київ готується переглянути тарифи
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла