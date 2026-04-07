ua en ru
Вт, 07 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Таких одиниці: Циганков підкорив історичну сотню та увійшов до еліти українців у Європі

11:58 07.04.2026 Вт
2 хв
Вінгер іспанської "Жирони" лише дев'ятий вітчизняний футболіст, якому підкорилося знакове досягнення
aimg Андрій Костенко
Лідер іспанської "Жирони" Віктор Циганков подолав знакову позначку в європейській кар'єрі. Поєдинок проти "Вільярреала" став для нього 100-м у Ла Лізі. Таким чином він потрапив до дуже обмеженого кола вітчизняних футболістів у топ-лігах континенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистику Transfermarkt.

Ювілей у переможному матчі

Циганков традиційно вийшов у основі каталонців разом із іншим українцем – Владиславом Ванатом. Для Віктора це став 18-й поспіль вихід у старті "Жирони" в усіх турнірах. Українець провів на полі повний матч, відзначившись 86% точних передач та двома ключовими пасами. Перемогу "біло-червоним" з рахунком 1:0 приніс автогол захисника гостей Пау Наварро наприкінці першого тайму.

Загалом за свою європейську кар'єру, яка розпочалася взимку 2023 року, Циганков уже встиг забити 18 голів та віддати 22 результативні передачі у матчах іспанської Прімери.

Хто в елітному списку

28-річний вінгер став лише дев'ятим українцем, який перетнув позначку в 100 матчів у найсильніших європейських чемпіонатах – Англії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції.

Українці зі 100+ матчами в топ-5 лігах:

  1. Андрій Шевченко – 274 ("Мілан" – 226, "Челсі" – 48)
  2. Руслан Маліновський – 201 ("Аталанта" – 115, "Дженоа" – 66, "Марсель" – 20)
  3. Андрій Воронін – 182 ("Байєр" – 92, "Ліверпуль" – 27, "Герта" – 27, "Кельн" – 19, "Фортуна" – 10, "Боруссія" М – 7)
  4. Олександр Зінченко – 150 ("Манчестер Сіті" – 76, "Арсенал" – 69, "Ноттінгем" – 5)
  5. Віктор Скрипник – 138 ("Вердер" – 138)
  6. Віталій Миколенко – 136 ("Евертон" – 136)
  7. Олександр Заваров – 118 ("Ювентус" – 60, "Нансі" – 58)
  8. Ілля Забарний – 100 ("Борнмут" – 78, ПСЖ – 22)
  9. Віктор Циганков – 100 ("Жирона" – 100)

Безперечний лідер у Іспанії

Крім того, Циганков є абсолютним лідером серед українців за кількістю ігор саме в іспанській Прімері. Його найближчий переслідувач – голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін (44 матчі).

Раніше ми розповіли про екстремальний вояж "Шахтаря" протягом футбольного тижня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Чемпіонат Іспанії Футбол
