ua en ru
Чт, 20 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Дружина фронтмена ADAM, який перебуває у комі, розчулила словами про коханого (фото)

Четвер 20 листопада 2025 12:17
UA EN RU
Дружина фронтмена ADAM, який перебуває у комі, розчулила словами про коханого (фото) Фронтмен ADAM та його кохана (фото: instagram.com/adamukraine)
Автор: Поліна Іваненко

Дружина Михайла Клименка, фронтмена гурту ADAM, опублікувала зворушливе фото на честь дня народження їхнього сина. Саша Норова звернулася до обранця, який нині перебуває у комі та бореться за життя на тлі серйозної хвороби.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Stories з Instagram дружини Клименка.

Що написала кохана співака

На опублікованому знімку син Клименка та Норової, Марк, обіймає маму у день свого 15-річчя. Під фото вона залишила щемливе звернення до обранця.

"Мішенька, в нашого Марка сьогодні День Народження - 15 років, ми загадали бажання тільки одне. Ти нам потрібен", - написала вона.

Дружина фронтмена ADAM, який перебуває у комі, розчулила словами про коханого (фото)Дружина ADAM звернулася до коханого (скріншот)

Нагадаємо, 19 листопада стало відомо, що фронтмен ADAM перебуває у комі.

"Друзі, Міша Клименко (ADAM) уже два місяці веде боротьбу з важкою хворобою - туберкульозним менінгітом. Після тривалого лікування та перебування в реанімації Міша перебуває в комі. Будь ласка, моліться за нього", - йшлося у дописі на сторінці гурту.

Стан залишається важким, а лікування вимагає значних фінансових ресурсів. Один день у медзакладі обходиться більш ніж у 25 тисяч гривень. Тому близькі Клименка відкрили "банку" для збору коштів.

У коментарях під дописом відгукнулося чимало друзів-колег співака. Фани та зірки бажають Михайлу одужання та швидкого відновлення.

Що відомо про артиста та гурт ADAM

Михайло Клименко - засновник і фронтмен гурту ADAM, музикант, композитор і автор пісень. Разом із Сашею Норовою вони створили колектив, відомий своєю поетичною музикою, сильними соціальними текстами та унікальними перформансами.

Гурт було засновано у 2015 році. Нині всі концерти скасовано.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Трамп схвалив "мирний план" щодо закінчення війни РФ проти України, - NBC News
Трамп схвалив "мирний план" щодо закінчення війни РФ проти України, - NBC News
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті