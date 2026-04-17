Пономаренко повертається: "Динамо" з голом-шедевром оформило вольовий камбек проти "Зорі"

17:57 17.04.2026 Пт
Чинний чемпіон України перервав смугу невдач, здобувши яскраву перемогу в Києві
aimg Андрій Костенко
Пономаренко повертається: "Динамо" з голом-шедевром оформило вольовий камбек проти "Зорі" Матвій Пономаренко забив 10-й гол у сезоні (фото: ФК "Динамо")

Київське "Динамо" здобуло вольову перемогу над луганською "Зорею" у стартовому матчі 24-го туру української Прем’єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

УПЛ. 24-й тур

"Динамо" – "Зоря" – 3:1

Голи: Пономаренко, 19, Бражко, 63 (з пенальті), Редушко, 68 – Будківський, 7 (з пенальті)

Як "Динамо" ламало гру

До гри проти луганців кияни підходили у пригніченому стані після двох мінімальних поразок поспіль – від "Карпат" та "Металіста 1925". Через ці осічки чинний чемпіон навіть вилетів із четвірки найкращих команд чемпіонату.

Матч із "Зорею" також розпочався за сценарієм суперника. Вже на 7-й хвилині форвард киян Матвій Пономаренко "привіз" пенальті у власні ворота, збивши Артема Слесаря. Досвідчений Пилип Будківський впевнено реалізував вирок – 0:1.

Проте юний нападник "біло-синіх" швидко реабілітувався: на 19-й хвилині Пономаренко замкнув пас Миколи Шапаренка, зрівнявши рахунок і забивши свій 10-й гол у сезоні.

ВАР, пенальті та гол-красень

Наприкінці першого тайму арбітр скасував гол капітана киян Віталія Буяльського через офсайд, але у другій половині зустрічі тиск "Динамо" дав результат. На 63-й хвилині Володимир Бражко вивів господарів уперед, реалізувавши пенальті за гру рукою Деяна Попари.

Остаточну крапку в матчі поставив Богдан Редушко. 19-річний вінгер на 68-й хвилині замкнув навіс Назара Волошина ефектним ударом злету в падінні, знявши всі питання про переможця.

Турнірні розклади

Завдяки цьому успіху "Динамо" набрало 44 очки та повернуло собі четверту сходинку, випередивши "Металіст 1925". Втім, харків'яни свій матч 24-го туру ще не зіграли. У суботу, 18 квітня, вони проведуть домашню зустріч з "Кудрівкою".

Раніше ми представили повний розклад матчів і трансляцій 24 туру УПЛ.

