Кінець успішної серії: "Динамо" несподівано оступилося у Києві через скандальний гол
Елітний дивізіон чемпіонату України повернувся після паузи на матчі збірних. 22-й ігровий день відзначився гучною поразкою "Динамо", зміною тренера в "Олександрії" та збереженням двовладдя на вершині таблиці.
Підсумки трьох ігрових днів – підбиває РБК-Україна.
Фіаско "Динамо" та стабільність лідерів
Столичний гранд несподівано перервав свою успішну серію, яка налічувала вісім перемог поспіль.
У домашньому протистоянні з львівськими "Карпатами" підопічні Олександра Шовковського поступилися з рахунком 0:1.
Єдиний гол на рахунку Бабукара Фаала, а взяття воріт від Матвія Пономаренка було скасовано через суперечливе рішення арбітра, що спровокувало суддівський скандал.
Тим часом основні претенденти на титул - ЛНЗ та "Шахтар" - синхронно набрали по три очки, здобувши перемоги з ідентичним рахунком 3:0.
Черкаський клуб розібрався з "Кривбасом", а донеччани впевнено переграли "Рух".
Наразі обидва колективи мають по 50 залікових пунктів, проте у "гірників" залишається гра в запасі.
Ефект Шарана та гольова феєрія в Полтаві та Києві
Тур став дебютним для Володимира Шарана після його повернення на місток "Олександрії".
Віцечемпіони країни продемонстрували драматичний футбол проти "Полтави": ведучи в рахунку 3:0 завдяки дублю Амарала, команда не втримала перевагу, завершивши матч нічиєю 3:3.
Це дозволило олександрійцям здобути перше очко у 2026 році та зупинити серію поразок.
Схожий сценарій спостерігався у поєдинку "Оболоні" та "Зорі". Луганці тричі виходили вперед, але "пивовари" щоразу відігрувалися. Рятівний гол Тараса Ляха на 84-й хвилині зафіксував остаточний рахунок 3:3.
Рокіровки внизу таблиці та бомбардирські перегони
Важливу перемогу здобув "Епіцентр", здолавши "Кудрівку" (1:0).
Попри вилучення автора єдиного гола Карлоса Рохаса, команда змогла втримати результат і залишити зону вильоту, піднявшись на 11-ту сходинку.
"Полісся" ж не змогло повноцінно скористатися осічкою "Динамо", зігравши внічию з "Вересом" (1:1), хоча й закріпилося на третьому місці.
У списку кращих снайперів ліги наразі панує тривладдя. Матвій Пономаренко, Пилип Будківський та Бабукар Фаал очолюють рейтинг, маючи рівну кількість забитих м'ячів.
Результати всіх матчів 22-го туру:
- "Полтава" - "Олександрія" - 3:3
- "Колос" - "Металіст 1925" - 0:0
- "Динамо" - "Карпати" - 0:1
- "Кривбас" - ЛНЗ - 0:3
- "Оболонь" - "Зоря" - 3:3
- "Шахтар" - "Рух" - 3:0
- "Полісся" - "Верес" - 1:1
- "Епіцентр" - "Кудрівка" - 1
Турнірна таблиця УПЛ
- ЛНЗ - 50 очок (22 матчі), 33:12 (різниця голів)
- "Шахтар" - 50 (21), 51:12
- "Полісся" - 43 (22), 37:15
- "Динамо" - 41 (22), 49:24
- "Металіст 1925" - 35 (21), 24:13
- "Кривбас" - 34 (22), 33:31
- "Колос" - 33 (22), 20:20
- "Зоря" - 29 (21), 30:27
- "Карпати" - 29 (22), 30:26
- "Верес" - 23 (21), 17:25
- "Епіцентр" - 23 (22), 26:35
- "Оболонь" - 22 (21), 17:36
- "Кудрівка" - 21 (22), 24:36
- "Рух" - 19 (22), 16:35
- "Олександрія" - 12 (21), 17:40
- "Полтава" - 10 (22), 19:56
