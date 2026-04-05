ЛНЗ та "Шахтар" розривають УПЛ перед очною битвою: відео яскравих розгромів

Черкаський ЛНЗ та донецький "Шахтар" у неділю, 5 квітня, виграли свої матчі в межах 22-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги. Лідери чемпіонату відірвалася від переслідувачів та готуються до очного протистояння за тиждень.

"Подарунок" від "Динамо"

Напередодні київське "Динамо" сенсаційно поступилося вдома львівським "Карпатам" в гарячому протистоянні зі штовханиною та червоною карткою молодої зірки Матвія Пономаренка. Перша невдача підопічних Ігоря Костюка у весняній частині сезону стала справжнім подарунком для конкурентів.

ЛНЗ розбив "Кривбас"

Лідери чемпіонату грали у Кривому Розі та завершили поєдинок розгромною перемогою над місцевим "Кривбасом" – 3:0.

Головним героєм зустрічі став Данило Кравчук. На 55-й хвилині форвард скористався грубою помилкою захисника Володимира Вілівальда, реалізувавши вихід віч-на-віч з воротарем, а за десять хвилин оформив дубль. Фінальну крапку в поєдинку поставив Шота Нонікашвілі, якому знадобилося лише п'ять хвилин після виходу на заміну, щоб відзначитися.

"Шахтар" не залишив шансів "Руху"

Донецький "Шахтар" у номінально домашньому матчі на "Арені Львів" розтрощив місцевий "Рух", відвантаживши у ворота суперників три сухі м'ячі.

Рахунок у першому таймі відкрив Егіналду, замкнувши головою вивірену подачу Артема Бондаренка. Після перерви підопічні Арди Турана лише наростили тиск: спочатку Егіналду оформив дубль з пасу Лассіни Траоре, а під завісу зустрічі Лука Мейрелліш довів справу до розгрому.

Перевага "гірників" могла бути ще більшою, проте в компенсований час Педріньйо змарнував нагоду забити четвертий гол, не реалізувавши пенальті.

"Полісся" втратило очки проти "Вереса"

Житомиряни могли суттєво збільшити відрив від "Динамо" у разі перемоги над рівненським "Вересом", проте задовільнилися лише нічиєю - 1:1.

"Вовки" відкрили рахунок на 34-й хвилині. Після подачі з флангу м'яч опинився у Олександра Андрієвського, який точним ударом відправив його у сітку. Однак наприкінці першого тайму гості зуміли відігратися. Владислав Шарай с лінії штрафного майданчика ефектним обвідним ударом не залишив шансів воротарю господарів Євгенію Волинцю.

У другій половині зустрічі "Полісся" активно шукало можливість вирвати перемогу, а "Верес" відповідав небезпечними контратаками. Проте глядачі голів більше не побачили.

Турнірне становище

ЛНЗ та "Шахтар" мають по 50 пунктів та очолюють таблицю УПЛ. Черкаський колектив наразі випереджає конкурентів за додатковими показниками, але "гірники" мають гру у запасі.

Лідери зіграють між собою вже в наступному турі – 13 квітня в Черкасах. Цей поєдинок може стати вирішальним у суперечці за "золото".

Положення лідерів після матчів 22-туру: