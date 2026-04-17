ua en ru
Пт, 17 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Отомстила за два поражения подряд: Свитолина дожала неудобную соперницу в четвертьфинале Штутгарта

15:29 17.04.2026 Пт
2 мин
Элина впервые в карьере одолела чешку Носкову и вышла в полуфинал турнира WTA 500
aimg Андрей Костенко
Элина Свитолина (фото: Getty Images)

Лидер украинского тенниса и седьмая в мировом рейтинге Элина Свитолина провела четвертьфинальный поединок на турнире WTA 500 в немецком Штутгарте против Линды Носковой из Чехии.

О ходе встречи и финальном результате сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

WTA 500, Штутгарт. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) - Линда Носкова (Чехия) - 7:6, 7:5

Неудобная Носкова

21-летняя Носкова (WTA 14) уже точно переросла уровень середняка, хотя для топ-теннисистки ей не хватает стабильности. В этом году она выиграла 13 матчей из 19-ти, а лучшим ее выступлением стал полуфинал Индиан-Уэллса, где она уступила Арине Соболенко.

Интересно, что чешка является одной из немногих теннисисток, которая не входит в число первых звезд, но имеет положительный для себя баланс во встречах со Свитолиной. Линда дважды пересекалась с Элиной и дважды побеждала. Происходили эти поединки в 2024 году на хардовом покрытии.

Как прошла игра

"Неудобство" Носковой для Элины четко проявилось и в отчетной встрече. Особенно в первом сете. Вязкая борьба на корте, где каждая из соперниц брала свои подачи, в конце концов привела к тай-брейку. И насколько трудно Свитолина преодолевала сопротивление оппонентки в основных геймах, настолько легко взяла решающий балл в коротком - 7:2 и 7:6 - в партии.

Второй сет также продолжался на встречных курсах. Элина первой сделала брейк и повела (4:1, 5:2). Но затем отдала свою подачу. При счете 5:5 на своих мячах Свитолина отыграла два брейкпойнта и вышла вперед. А затем закрыла партию и весь матч, взяв подачу соперницы - 7:5. Игра продолжалась 1 час и 42 минуты.

Что дальше

Украинка впервые за три встречи обыграла Носкову и, выйдя в полуфинал соревнований в Германии, повторила свой лучший результат на этом турнире пятилетней давности. Для лидера нашего тенниса это будет уже пятый полуфинал в текущем сезоне и 52-й в целом в карьере на уровне Тура, в том числе 13-й на грунтовом покрытии.

В этом году Свитолина демонстрирует стабильно высокие результаты, уже добравшись до решающих поединков на турнирах в Окленде и Дубае. Уже в субботу Элина будет бороться за свой 25-й юбилейный финал в карьере и восьмой на грунте. Следующая соперница украинки определится в противостоянии между чешкой Каролиной Муховой и американкой Коко Гофф.

Ранее стало известно, что Украина выставит на Ролан Гаррос рекордный состав теннисисток.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
