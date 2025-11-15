Померла зірка серіалу "Дівчата Гілмор" Елізабет Франц

Що відомо про смерть Елізабет Франц

Трагічну новину повідомив чоловік акторки, сценарист Крістофер Пелгем. Вона померла ще 4 листопада у своєму домі у Вудбері, штат Коннектикут.

Зірка тривалий час боролося з онкологічним захворюванням. За словами чоловіка, причиною смерті став рак та сильна реакція на ліки, які використовувалися для її лікування.

Причина смерті Елізабет Франц (фото: Gilmore Girls Wiki/Fandom)

Біографія та творчий шлях Елізабет Франц

Вона народилася 18 червня 1941 року в Акроні, штат Огайо. Після закінчення школи вступила до Американської академії драматичного мистецтва в Нью-Йорку, а дебют на великій сцені відбувся у 1967 році у виставі Тома Стоппарда "Розенкранц і Ґільденстерн мертві".

Згодом акторка активно співпрацювала з Нілом Саймоном та ставала частиною численних бродвейських постановок, серед яких "Вишневий сад", "Клуб мосту Октави", "Чудотвориця" та інші.

Акторка зізнавалася, що для кожної ролі писала "цілий роман" про внутрішній світ свого персонажа. Вона також стала лауреаткою премії Tony у 1999 році за вражаюче виконання ролі Лінди Ломан у п'єсs Артура Міллера "Смерть комівояжера".

Елізабет Франц померла (кадр з серіалу "Дівчата Гілмор")

Робота на телебаченні

Франц активно працювала у телевізійних проєктах. Вона з'являлася в денних милах "As the World Turns" та "Another World", а також у популярних праймових шоу "Розанна", "Сестри" та "Дівчата Гілмор", де вона постала в образі власниці готелю "Індепенденс Інн" Мії, яка прийняла юну Лорелай, коли та тільки приїхала в Старс-Холлоу і стала мамою.

Елізабет Франц залишила помітний слід у світі театру та телебачення, а її відданість професії зробили її однією з найяскравіших американських театральних виконавиць.