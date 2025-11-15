Умерла звезда сериала "Девочки Гилмор" Элизабет Франц

Что известно о смерти Элизабет Франц

Трагическую новость сообщил муж актрисы, сценарист Кристофер Пелгем. Она умерла еще 4 ноября в своем доме в Вудбери, штат Коннектикут.

Звезда длительное время боролось с онкологическим заболеванием. По словам мужа, причиной смерти стал рак и сильная реакция на лекарства, которые использовались для ее лечения.

Причина смерти Элизабет Франц (фото: Gilmore Girls Wiki/Fandom)

Биография и творческий путь Элизабет Франц

Она родилась 18 июня 1941 года в Акроне, штат Огайо. После окончания школы поступила в Американскую академию драматического искусства в Нью-Йорке, а дебют на большой сцене состоялся в 1967 году в спектакле Тома Стоппарда "Розенкранц и Гильденстерн мертвы".

Впоследствии актриса активно сотрудничала с Нилом Саймоном и становилась частью многочисленных бродвейских постановок, среди которых "Вишневый сад", "Клуб моста Октавы", "Чудотворца" и другие.

Актриса признавалась, что для каждой роли писала "целый роман" о внутреннем мире своего персонажа. Она также стала лауреатом премии Tony в 1999 году за впечатляющее исполнение роли Линды Ломан в пьесе Артура Миллера "Смерть коммивояжера".

Элизабет Франц умерла (кадр из сериала "Девочки Гилмор")

Работа на телевидении

Франц активно работала в телевизионных проектах. Она появлялась в дневных мылах "As the World Turns" и "Another World", а также в популярных праймовых шоу "Розанна", "Сестры" и "Девочки Гилмор", где она предстала в образе владелицы отеля "Индепенденс Инн" Мии, которая приняла юную Лорелай, когда та только приехала в Старс-Холоу и стала мамой.

Элизабет Франц оставила заметный след в мире театра и телевидения, а ее преданность профессии сделали ее одной из самых ярких американских театральных исполнительниц.