Померла Валері Перрін: чим запам’яталася зірка "Ленні" і "Супермена"

Померла американська акторка Валері Перрін, яка в 1970-х вважалася однією з найяскравіших зірок Голлівуду. Їй було 82 роки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Що відомо про смерть Валері Перрін

Акторка пішла з життя у себе вдома в Каліфорнії після ускладнень, пов’язаних із хворобою Паркінсона, діагноз якої їй поставили ще у 2015 році.

Інформацію про смерть підтвердила Стейсі Саутер - режисерка документального фільму про Перрін і людина, яка була поруч із нею в останні роки.

Саме вона раніше розповідала про тривалу боротьбу акторки з недугою.

Валері Перрін залишила помітний слід не лише в кіно, а й в історії американського телебачення.

Саме її називають першою акторкою, яка з’явилася оголеною на американському ТБ - це сталося у 1973 році в постановці "Steambath" на PBS. На той час такий епізод спричинив значний суспільний резонанс.

Її екранний образ довгий час асоціювали з сексуальністю та сміливістю.

Валері Перрін (фото: Getty Images)

Перрін знімалася для Playboy, а також не раз погоджувалася на відверті сцени у фільмах, що лише зміцнило її репутацію однієї з найпомітніших зірок того часу.

Справжній прорив у кар’єрі акторки стався після ролі Монтани Вайлдхек у стрічці "Бійня номер п’ять" 1972 року - екранізації роману Курта Воннеґута.

Перрін пізніше зізнавалася, що взагалі не планувала ставати акторкою, а в кіно потрапила майже випадково.

"Акторська гра не була тим, чого я прагнула. Я була на невеликій вечері, де агент шукав когось на роль Монтани Вайлдхек у фільмі Джорджа Роя Гілла "Бійня номер п'ять". Агент побачив у мені щось і подумав, що я ідеально підійшла б для цієї ролі. Ось так я стала акторкою", - ділилася вона.

Найбільше професійне визнання Валері Перрін отримала після виходу фільму "Ленні" 1974 року, де вона зіграла Хані Брюс - дружину стендап-коміка Ленні Брюса.

Ця роль принесла їй приз Каннського кінофестивалю за найкращу жіночу роль, а також номінації на "Оскар", "Золотий глобус" і BAFTA.

Широка аудиторія також добре пам’ятає її за роллю Ів Тешмахер у "Супермені" 1978 року та його продовженні.

Загалом за кар’єру, яка тривала понад чотири десятиліття, Перрін знялася майже у 70 фільмах і телепроєктах.

Серед її партнерів по майданчику були Дастін Гоффман, Джин Гекмен, Джек Ніколсон і Крістофер Рів.

Валері Перрін народилася 3 вересня 1943 року в Галвестоні, штат Техас, у родині військового.

Через службу батька її дитинство минало в різних місцях, зокрема і в Японії. Після школи вона недовго вчилася в університеті, але згодом переїхала до Лас-Вегаса, де працювала танцівницею у шоу-ревю.

Валері Перрін (фото: Getty Images)

Її особисте життя теж не обійшлося без драм. У 1969 році, лише за місяць до весілля, загинув її наречений Білл Хаарман.

Після цієї трагедії акторка більше не виходила заміж. Серед найближчих рідних у неї залишився брат Кеннет.