ua en ru
Вт, 24 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Померла Валері Перрін: чим запам’яталася зірка "Ленні" і "Супермена"

12:26 24.03.2026 Вт
3 хв
Одна з найяскравіших зірок Голлівуду увійшла в історію сміливими для свого часу появами на екран
aimg Іванна Пашкевич
Валері Перрін (фото: Getty Images)

Померла американська акторка Валері Перрін, яка в 1970-х вважалася однією з найяскравіших зірок Голлівуду. Їй було 82 роки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Що відомо про смерть Валері Перрін

Акторка пішла з життя у себе вдома в Каліфорнії після ускладнень, пов’язаних із хворобою Паркінсона, діагноз якої їй поставили ще у 2015 році.

Інформацію про смерть підтвердила Стейсі Саутер - режисерка документального фільму про Перрін і людина, яка була поруч із нею в останні роки.

Саме вона раніше розповідала про тривалу боротьбу акторки з недугою.

Валері Перрін залишила помітний слід не лише в кіно, а й в історії американського телебачення.

Саме її називають першою акторкою, яка з’явилася оголеною на американському ТБ - це сталося у 1973 році в постановці "Steambath" на PBS. На той час такий епізод спричинив значний суспільний резонанс.

Її екранний образ довгий час асоціювали з сексуальністю та сміливістю.

Валері Перрін (фото: Getty Images)

Перрін знімалася для Playboy, а також не раз погоджувалася на відверті сцени у фільмах, що лише зміцнило її репутацію однієї з найпомітніших зірок того часу.

Справжній прорив у кар’єрі акторки стався після ролі Монтани Вайлдхек у стрічці "Бійня номер п’ять" 1972 року - екранізації роману Курта Воннеґута.

Перрін пізніше зізнавалася, що взагалі не планувала ставати акторкою, а в кіно потрапила майже випадково.

"Акторська гра не була тим, чого я прагнула. Я була на невеликій вечері, де агент шукав когось на роль Монтани Вайлдхек у фільмі Джорджа Роя Гілла "Бійня номер п'ять". Агент побачив у мені щось і подумав, що я ідеально підійшла б для цієї ролі. Ось так я стала акторкою", - ділилася вона.

Найбільше професійне визнання Валері Перрін отримала після виходу фільму "Ленні" 1974 року, де вона зіграла Хані Брюс - дружину стендап-коміка Ленні Брюса.

Ця роль принесла їй приз Каннського кінофестивалю за найкращу жіночу роль, а також номінації на "Оскар", "Золотий глобус" і BAFTA.

Широка аудиторія також добре пам’ятає її за роллю Ів Тешмахер у "Супермені" 1978 року та його продовженні.

Загалом за кар’єру, яка тривала понад чотири десятиліття, Перрін знялася майже у 70 фільмах і телепроєктах.

Серед її партнерів по майданчику були Дастін Гоффман, Джин Гекмен, Джек Ніколсон і Крістофер Рів.

Валері Перрін народилася 3 вересня 1943 року в Галвестоні, штат Техас, у родині військового.

Через службу батька її дитинство минало в різних місцях, зокрема і в Японії. Після школи вона недовго вчилася в університеті, але згодом переїхала до Лас-Вегаса, де працювала танцівницею у шоу-ревю.

Валері Перрін (фото: Getty Images)

Її особисте життя теж не обійшлося без драм. У 1969 році, лише за місяць до весілля, загинув її наречений Білл Хаарман.

Після цієї трагедії акторка більше не виходила заміж. Серед найближчих рідних у неї залишився брат Кеннет.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Актори Зірки
Новини
Росія вдарила по 14-поверхівці в Дніпрі: сталися пожежі, є поранені
Росія вдарила по 14-поверхівці в Дніпрі: сталися пожежі, є поранені
