Умерла Валери Перрин: чем запомнилась звезда "Ленни" и "Супермена"

12:26 24.03.2026 Вт
3 мин
Одна из самых ярких звезд Голливуда вошла в историю смелыми для своего времени появлениями на экран
aimg Иванна Пашкевич
Умерла американская актриса Валери Перрин, которая в 1970-х считалась одной из самых ярких звезд Голливуда. Ей было 82 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Больше интересного: Умер звезда сериала "Баффи - победительница вампиров" Николас Брэндон

Что известно о смерти Валери Перрин

Актриса ушла из жизни у себя дома в Калифорнии после осложнений, связанных с болезнью Паркинсона, диагноз которой ей поставили еще в 2015 году.

Информацию о смерти подтвердила Стейси Саутер - режиссер документального фильма о Перрин и человек, который был рядом с ней в последние годы.

Именно она ранее рассказывала о длительной борьбе актрисы с недугом.

Валери Перрин оставила заметный след не только в кино, но и в истории американского телевидения.

Именно ее называют первой актрисой, которая появилась обнаженной на американском ТВ - это произошло в 1973 году в постановке "Steambath" на PBS. В то время такой эпизод вызвал значительный общественный резонанс.

Ее экранный образ долгое время ассоциировали с сексуальностью и смелостью.

Перрин снималась для Playboy, а также не раз соглашалась на откровенные сцены в фильмах, что лишь укрепило ее репутацию одной из самых заметных звезд того времени.

Настоящий прорыв в карьере актрисы произошел после роли Монтаны Уайлдхек в ленте "Бойня номер пять" 1972 года - экранизации романа Курта Воннегута.

Перрин позже признавалась, что вообще не планировала становиться актрисой, а в кино попала почти случайно.

"Актерская игра не была тем, к чему я стремилась. Я была на небольшом ужине, где агент искал кого-то на роль Монтаны Уайлдхек в фильме Джорджа Роя Хилла "Бойня номер пять". Агент увидел во мне что-то и подумал, что я идеально подошла бы для этой роли. Вот так я стала актрисой", - делилась она.

Наибольшее профессиональное признание Валери Перрин получила после выхода фильма "Ленни" в 1974 году, где она сыграла Хани Брюс - жену стендап-комика Ленни Брюса.

Эта роль принесла ей приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль, а также номинации на "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.

Широкая аудитория также хорошо помнит ее по роли Ив Тешмахер в "Супермене" 1978 года и его продолжении.

Всего за карьеру, которая длилась более четырех десятилетий, Перрин снялась почти в 70 фильмах и телепроектах.

Среди ее партнеров по площадке были Дастин Хоффман, Джин Хэкмен, Джек Николсон и Кристофер Рив.

Валери Перрин родилась 3 сентября 1943 года в Галвестоне, штат Техас, в семье военного.

Из-за службы отца ее детство проходило в разных местах, в том числе и в Японии. После школы она недолго училась в университете, но впоследствии переехала в Лас-Вегас, где работала танцовщицей в шоу-ревю.

Ее личная жизнь тоже не обошлась без драм. В 1969 году, всего за месяц до свадьбы, погиб ее жених Билл Хаарман.

После этой трагедии актриса больше не выходила замуж. Среди самых близких родных у нее остался брат Кеннет.

Еще больше интересного:

Что известно о смерти Чака Норриса

Умер звезда "Лиги смеха" Александр Замша

Больше по теме:
Актеры Звёзды
Новости
Игнат назвал особенности и цели ночной атаки РФ
Игнат назвал особенности и цели ночной атаки РФ
Аналитика
Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти