Умерла Валери Перрин: чем запомнилась звезда "Ленни" и "Супермена"

Умерла американская актриса Валери Перрин, которая в 1970-х считалась одной из самых ярких звезд Голливуда. Ей было 82 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Что известно о смерти Валери Перрин

Актриса ушла из жизни у себя дома в Калифорнии после осложнений, связанных с болезнью Паркинсона, диагноз которой ей поставили еще в 2015 году.

Информацию о смерти подтвердила Стейси Саутер - режиссер документального фильма о Перрин и человек, который был рядом с ней в последние годы.

Именно она ранее рассказывала о длительной борьбе актрисы с недугом.

Валери Перрин оставила заметный след не только в кино, но и в истории американского телевидения.

Именно ее называют первой актрисой, которая появилась обнаженной на американском ТВ - это произошло в 1973 году в постановке "Steambath" на PBS. В то время такой эпизод вызвал значительный общественный резонанс.

Ее экранный образ долгое время ассоциировали с сексуальностью и смелостью.

Валери Перрин (фото: Getty Images)

Перрин снималась для Playboy, а также не раз соглашалась на откровенные сцены в фильмах, что лишь укрепило ее репутацию одной из самых заметных звезд того времени.

Настоящий прорыв в карьере актрисы произошел после роли Монтаны Уайлдхек в ленте "Бойня номер пять" 1972 года - экранизации романа Курта Воннегута.

Перрин позже признавалась, что вообще не планировала становиться актрисой, а в кино попала почти случайно.

"Актерская игра не была тем, к чему я стремилась. Я была на небольшом ужине, где агент искал кого-то на роль Монтаны Уайлдхек в фильме Джорджа Роя Хилла "Бойня номер пять". Агент увидел во мне что-то и подумал, что я идеально подошла бы для этой роли. Вот так я стала актрисой", - делилась она.

Наибольшее профессиональное признание Валери Перрин получила после выхода фильма "Ленни" в 1974 году, где она сыграла Хани Брюс - жену стендап-комика Ленни Брюса.

Эта роль принесла ей приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль, а также номинации на "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.

Широкая аудитория также хорошо помнит ее по роли Ив Тешмахер в "Супермене" 1978 года и его продолжении.

Всего за карьеру, которая длилась более четырех десятилетий, Перрин снялась почти в 70 фильмах и телепроектах.

Среди ее партнеров по площадке были Дастин Хоффман, Джин Хэкмен, Джек Николсон и Кристофер Рив.

Валери Перрин родилась 3 сентября 1943 года в Галвестоне, штат Техас, в семье военного.

Из-за службы отца ее детство проходило в разных местах, в том числе и в Японии. После школы она недолго училась в университете, но впоследствии переехала в Лас-Вегас, где работала танцовщицей в шоу-ревю.

Валери Перрин (фото: Getty Images)

Ее личная жизнь тоже не обошлась без драм. В 1969 году, всего за месяц до свадьбы, погиб ее жених Билл Хаарман.

После этой трагедии актриса больше не выходила замуж. Среди самых близких родных у нее остался брат Кеннет.