ua en ru
Нд, 01 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Померла онука репера Snoop Dogg: їй було всього 10 місяців

Неділя 01 лютого 2026 11:07
UA EN RU
Померла онука репера Snoop Dogg: їй було всього 10 місяців Снуп Догг (фото: instagram.com/snoopdogg)
Автор: Іванна Пашкевич

Донька американського репера Snoop Dogg Корі Бродус повідомила про смерть своєї 10-місячної доньки Коді Дрео. Немовля пішло з життя в понеділок - лише через 20 днів після того, як його виписали з відділення інтенсивної терапії новонароджених.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram доньки Снуп Догга.

Передчасне народження і довга боротьба

Коді з’явилася на світ наприкінці лютого 2025 року на три місяці раніше терміну. Це була перша дитина Корі та її нареченого - фотографа Вейна Дьюса.

Після народження дівчинка провела кілька місяців у реанімації для новонароджених, борючись за життя.

На початку січня Корі з надією поділилася в Instagram радісною новиною про повернення доньки додому.

Вона написала: "Вона вдома", подякувала всім за молитви та зазначила, що Бог почув кожного. Та вже за кілька тижнів ця надія змінилася нестерпним болем.

У суботу Корі опублікувала чорно-біле фото, на якому тримає доньку на руках, і зізналася, що втратила "кохання всього свого життя".

Померла онука репера Snoop Dogg: їй було всього 10 місяцівСнуп Догг втратив онуку (скріншот)

Пізніше вона з болем відреагувала на власний допис про виписку з лікарні.

"20 днів потому?! Я просто розбита", - написала донька репера.

Померла онука репера Snoop Dogg: їй було всього 10 місяцівСнуп Догг втратив онуку (скріншот)

Вейн Дьюс також поділився зворушливим фото з донькою, написавши, що безмежно сумує, але вірить, що Коді тепер у мирі.

Він запевнив, що завжди любитиме свою дівчинку, і додав хештег на її честь.

Померла онука репера Snoop Dogg: їй було всього 10 місяцівВейн Дьюс прокоментував втрату доньки (скріншот)

Корі поширила допис няні Коді, яка виклала відео з мобілем над ліжечком і зізналася, що кілька днів поспіль не могла стримати сліз.

Жінка написала, що востаннє купала дівчинку, сказала їй "люблю", не підозрюючи, що готує її до прощання з цим світом.

Вона додала, що батьки малечі назавжди залишаться частиною її серця.

Корі розповідала про передчасні пологи ще торік, зізнаючись, що багато плакала і звинувачувала себе за те, що не змогла дати доньці всього необхідного.

Померла онука репера Snoop Dogg: їй було всього 10 місяцівКорі Бродус з донькою (фото: instagram.com/princessbroadus)

Причиною ускладнень став синдром HELLP - небезпечна форма прееклампсії.

Ситуацію ускладнювали й проблеми зі здоров’ям самої Корі: вона з дитинства хворіє на вовчак і перенесла інсульт на початку 2024 року, через що вагітність була високого ризику.

Ще кілька місяців тому донька Снуп Догга з любов’ю говорила про доньку, називаючи її надзвичайно стійкою та яскравою.

Померла онука репера Snoop Dogg: їй було всього 10 місяцівКорі Бродус з донькою (фото: instagram.com/princessbroadus)

Лікарі й медсестри відзначали пильність і характер Коді, переконуючи матір, що навіть у складних обставинах її дитина проявляє дивовижну силу.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Діти Зірки
Новини
Штурм на Покровському фронті провалився: ЗСУ знищили 4 взводи ворога (відео)
Штурм на Покровському фронті провалився: ЗСУ знищили 4 взводи ворога (відео)
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві