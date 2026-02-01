Померла онука репера Snoop Dogg: їй було всього 10 місяців

Донька американського репера Snoop Dogg Корі Бродус повідомила про смерть своєї 10-місячної доньки Коді Дрео. Немовля пішло з життя в понеділок - лише через 20 днів після того, як його виписали з відділення інтенсивної терапії новонароджених.

Передчасне народження і довга боротьба

Коді з’явилася на світ наприкінці лютого 2025 року на три місяці раніше терміну. Це була перша дитина Корі та її нареченого - фотографа Вейна Дьюса.

Після народження дівчинка провела кілька місяців у реанімації для новонароджених, борючись за життя.

На початку січня Корі з надією поділилася в Instagram радісною новиною про повернення доньки додому.

Вона написала: "Вона вдома", подякувала всім за молитви та зазначила, що Бог почув кожного. Та вже за кілька тижнів ця надія змінилася нестерпним болем.

У суботу Корі опублікувала чорно-біле фото, на якому тримає доньку на руках, і зізналася, що втратила "кохання всього свого життя".

Пізніше вона з болем відреагувала на власний допис про виписку з лікарні.

"20 днів потому?! Я просто розбита", - написала донька репера.

Вейн Дьюс також поділився зворушливим фото з донькою, написавши, що безмежно сумує, але вірить, що Коді тепер у мирі.

Він запевнив, що завжди любитиме свою дівчинку, і додав хештег на її честь.

Корі поширила допис няні Коді, яка виклала відео з мобілем над ліжечком і зізналася, що кілька днів поспіль не могла стримати сліз.

Жінка написала, що востаннє купала дівчинку, сказала їй "люблю", не підозрюючи, що готує її до прощання з цим світом.

Вона додала, що батьки малечі назавжди залишаться частиною її серця.

Корі розповідала про передчасні пологи ще торік, зізнаючись, що багато плакала і звинувачувала себе за те, що не змогла дати доньці всього необхідного.

Причиною ускладнень став синдром HELLP - небезпечна форма прееклампсії.

Ситуацію ускладнювали й проблеми зі здоров’ям самої Корі: вона з дитинства хворіє на вовчак і перенесла інсульт на початку 2024 року, через що вагітність була високого ризику.

Ще кілька місяців тому донька Снуп Догга з любов’ю говорила про доньку, називаючи її надзвичайно стійкою та яскравою.

Лікарі й медсестри відзначали пильність і характер Коді, переконуючи матір, що навіть у складних обставинах її дитина проявляє дивовижну силу.