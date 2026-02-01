ua en ru
Умерла внучка рэпера Snoop Dogg: ей было всего 10 месяцев

Воскресенье 01 февраля 2026 11:07
UA EN RU
Умерла внучка рэпера Snoop Dogg: ей было всего 10 месяцев Снуп Догг (фото: instagram.com/snoopdogg)
Автор: Иванна Пашкевич

Дочь американского рэпера Snoop Dogg Кори Бродус сообщила о смерти своей 10-месячной дочери Коди Дрео. Младенец ушел из жизни в понедельник - всего через 20 дней после того, как его выписали из отделения интенсивной терапии новорожденных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram дочери Снуп Догга.

Преждевременное рождение и долгая борьба

Коди появилась на свет в конце февраля 2025 года на три месяца раньше срока. Это был первый ребенок Кори и ее жениха - фотографа Уэйна Дьюса.

После рождения девочка провела несколько месяцев в реанимации для новорожденных, борясь за жизнь.

В начале января Кори с надеждой поделилась в Instagram радостной новостью о возвращении дочери домой.

Она написала: "Она дома", поблагодарила всех за молитвы и отметила, что Бог услышал каждого. Но уже через несколько недель эта надежда сменилась невыносимой болью.

В субботу Кори опубликовала черно-белое фото, на котором держит дочь на руках, и призналась, что потеряла "любовь всей своей жизни".

Умерла внучка рэпера Snoop Dogg: ей было всего 10 месяцевСнуп Догг потерял внучку (скриншот)

Позже она с болью отреагировала на собственное сообщение о выписке из больницы.

"20 дней спустя?! Я просто разбита", - написала дочь рэпера.

Умерла внучка рэпера Snoop Dogg: ей было всего 10 месяцевСнуп Догг потерял внучку (скриншот)

Уэйн Дьюс также поделился трогательным фото с дочерью, написав, что безгранично скорбит, но верит, что Коди теперь в мире.

Он заверил, что всегда будет любить свою девочку, и добавил хэштег в ее честь.

Умерла внучка рэпера Snoop Dogg: ей было всего 10 месяцевУэйн Дьюс прокомментировал потерю дочери (скриншот)

Кори распространила сообщение няни Коди, которая выложила видео с мобилем над кроваткой и призналась, что несколько дней подряд не могла сдержать слез.

Женщина написала, что в последний раз купала девочку, сказала ей "люблю", не подозревая, что готовит ее к прощанию с этим миром.

Она добавила, что родители малышки навсегда останутся частью ее сердца.

Кори рассказывала о преждевременных родах еще в прошлом году, признаваясь, что много плакала и винила себя за то, что не смогла дать дочери всего необходимого.

Умерла внучка рэпера Snoop Dogg: ей было всего 10 месяцевКори Бродус с дочкой (фото: instagram.com/princessbroadus)

Причиной осложнений стал синдром HELLP - опасная форма преэклампсии.

Ситуацию осложняли и проблемы со здоровьем самой Кори: она с детства болеет волчанкой и перенесла инсульт в начале 2024 года, из-за чего беременность была высокого риска.

Еще несколько месяцев назад дочь Снуп Догга с любовью говорила о дочери, называя ее чрезвычайно стойкой и яркой.

Умерла внучка рэпера Snoop Dogg: ей было всего 10 месяцевКори Бродус с дочкой (фото: instagram.com/princessbroadus)

Врачи и медсестры отмечали бдительность и характер Коди, убеждая мать, что даже в сложных обстоятельствах ее ребенок проявляет удивительную силу.

