Помер зірка серіалу "Емілі в Парижі" П'єр Дені

Що відомо про смерть П'єра Дені

Актор помер у понеділок, 25 травня. Трагічну звістку оголосили його донькі у відповідній заяві.

Причиною смерті став бічний аміотрофічний склероз. За словами рідних, хвороба розвивала стрімко.

"З глибоким сумом повідомляємо про смерть П'єра Дені, яка сталася цього понеділка внаслідок стрімкого розвитку БАС", - йшлося в заяві.

П'єр Дені у серіалі "Емілі в Парижі" (скриншот)

Що відомо про життя та кар'єру актора

Дені народився у 1962 році у Франції. Професійну кар'єру розпочав у театрі, а потім продовжив її в кіно та на телебаченні.

Його кар'єра охоплює кілька десятиліть роботи у французькій індустрії, де він закріпився як стабільний актор другого плану, добре відомий глядачам телебачення.

Популярність здобув участю у проєктах "Une femme d'honneur" (1996), "Fabio Montale" (2001) та "Another Woman's Life" (2012).

Додаткову славу акторові принесла й робота у серіалі "Емілі в Парижі". Там він з'явився у третьому та четвертому сезонах.

Дені зіграв Луї де Леона - CEO вигаданої модної корпорації JVMA. Він був батьком Ніколя (Пол Форман), який зустрічався з найкращою подругою Емілі - Мінді (Ешлі Парк).

Зірки, які страждають на БАС

Нагадаємо, що П'єр не єдиний, чиє життя забрав БАС. Через цю хворобу у лютому 2026 року не стало Еріка Дейна, у 2017-му від ускладнень помер сценарист та актор Сем Шепард, а також фізик Стівен Гокінг.

В лютому 2024-го від хвороби не стало Кеннета Мітчелла, зірки фільму "Зоряний шлях: Дискавері". Також нещодавно про свій дігноз повідомив актор серіалу "Краще подзвоніть Солу" 64-річний Рассел Ендрюс. Він дізнався, що страждає на БАС наприкінці осені минулого року.