Помер зірка серіалу "Баффі - переможниця вампірів" Ніколас Брендон

Ніколас Брендон помер: що відомо

З великим сумом близькі повідомили, що актор помер уві сні з природних причин.

У заяві зазначили, що Брендон був не лише талановитим актором, а й творчою особистістю, яка останніми роками захоплювалася живописом та мистецтвом.

"Нікі любив ділитися своїм талантом із родиною, друзями та шанувальниками. Він був пристрасним, чуйним і мав нескінченну творчу енергію", - йдеться у дописі.

Життя Брендона не було безхмарним - у різні роки він відкрито говорив про проблеми із залежністю та психічним здоров'ям. За словами рідних, останнім часом він проходив лікування і з оптимізмом дивився у майбутнє.

"Ні для кого не секрет, що у Ніколаса в минулому були складні часи, він приймав ліки та проходив лікування, щоб контролювати свій діагноз, і на момент смерті дивився в майбутнє з оптимізмом", - повідомили вони.

Вони також подякували шанувальникам за підтримку у цей складний час.

"Ми сумуємо за ним і вшановуємо пам'ять про людину, яка жила з пристрастю, фантазією та щирістю. Дякуємо всім, хто проявив любов і підтримку", - поділилися рідні.

Біографія Ніколаса Брендона

Актор народився 12 квітня 1971 року в Лос-Анджелесі. Його справжнє ім’я - Ніколас Брендон Шульц.

Він зростав разом із братом-близнюком Келлі Донованом, який пізніше також з'являвся з ним на екрані у серіалі "Баффі".

У дитинстві мріяв стати професійним бейсболістом, однак відмовився від цієї ідеї та обрав акторство, зокрема щоб подолати заїкання.

Свою кар'єру розпочинав із невеликих підробітків і кастингів, поки у 25 років не отримав проривну роль Ксандера (Зендера) Гарріса. Він грав цього персонажа протягом семи сезонів (1997–2003) і з'явився майже у всіх епізодах. За цю роль був номінований на премію Saturn Awards.

Ніколас в ролі Ксендера (кадр з серіалу)

Після успіху серіалу Брендон продовжив зніматися в кіно та на телебаченні. Зокрема, зіграв у серіалі "Мислити як злочинець", а також з'явився у фільмах "Пляжний психоз", "Редвуд", "Няня" та інших.

Водночас його життя супроводжували труднощі. Актор відкрито говорив про боротьбу з депресією, алкогольною залежністю та проблеми із законом. У 2010-х роках він неодноразово потрапляв у скандали та проходив лікування.

Крім того, у 2023-му він зізнався, що переніс серцевий напад і мав вроджену ваду серця. Також страждав на серйозне захворювання хребта, через що переніс кілька операцій.

Актор був офіційно одружений двічі. Обидва шлюби завершилися розлученнями.