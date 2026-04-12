Помер зірка "Бетмена" Джон Нолан

Британський актор Джон Нолан помер у віці 87 років. Він був відомий за фільмами "Бетмен", "Дюнкерк" та серіалу "Дюна: Пророцтво".
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Stratford-Upon-Avon Herald.
Про трагічну звістку стало відомо 11 квітня. Дружина, акторка Кім Гартман, описала актора як вільну духом людину з великим серцем.
"Це єдиний по-справжньому оригінальний мислитель, якого я коли-небудь знав. Виразний, розумний і з анархічним почуттям гумору, він завжди був готовий розглянути обидві сторони суперечки", - сказала вона.
Вона також додала, що він був надзвичайно добрим і любив тварин.
У Нолана залишилися двоє дітей та онуки. Він також був Крістофера та Джонатана Нолана.
Актор народився 22 травня 1938 року в Лондоні. Закінчив театральну школу, після чого розпочав кар'єру.
На початку шляху працював у Королівській шекспірівській компанії та виступав на сцені Richmond Theatre. Згодом долучився до постановок Royal Court і працював у класичних театральних ролях.
Його телевізійний дебют відбувся у 1967 році в серіалі "The Prisoner". Після цього він з’являвся у телепроєктах "Doomwatch", "Shabby Tiger", "Crown Court" та інших британських телевізійних шоу.
Нолан працював у стрічках свого небожа Крістофера - "Переслідування”, "Бетмен: Початок", "Темний лицар повертається" та "Дюнкерк". Також виконав роль у серіалі "Дюна: Пророцтво".
Крім цього, прославився роботою у серіалі "Особливо небезпечний", де зіграв колишнього агента MI6 Джона Гріра.