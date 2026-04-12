Умер звезда "Бэтмена" Джон Нолан

01:18 12.04.2026 Вс
2 мин
Актеру было 87 лет. За его плечами десятки культовых ролей
aimg Сюзанна Аль Мариди
Джону Нолану было 87 лет (кадр из фильма "Темный рыцарь возвращается")

Британский актер Джон Нолан умер в возрасте 87 лет. Он был известен по фильмах "Бэтмен", "Дюнкерк" и сериале "Дюна: Пророчество".

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Stratford-Upon-Avon Herald.

Что известно о смерти Джона Нолана

О трагическом известии стало известно 11 апреля. Жена, актриса Ким Гартман, описала актера как свободного духом человека с большим сердцем.

"Это единственный по-настоящему оригинальный мыслитель, которого я когда-либо знал. Выразительный, умный и с анархическим чувством юмора, он всегда был готов рассмотреть обе стороны спора", - сказала она.

Она также добавила, что он был чрезвычайно добрым и любил животных.

У Нолана остались двое детей и внуки. Он также был Кристофера и Джонатана Нолана.

Биография Джона Нолана

Актер родился 22 мая 1938 года в Лондоне. Окончил театральную школу, после чего начал карьеру.

В начале пути работал в Королевской шекспировской компании и выступал на сцене Richmond Theatre. Впоследствии присоединился к постановкам Royal Court и работал в классических театральных ролях.

Его телевизионный дебют состоялся в 1967 году в сериале "The Prisoner". После этого он появлялся в телепроектах "Doomwatch", "Shabby Tiger", "Crown Court" и других британских телевизионных шоу.

Нолан работал в лентах своего племянника Кристофера - "Преследование", "Бэтмен: Начало", "Темный рыцарь возвращается" и "Дюнкерк". Также исполнил роль в сериале "Дюна: Пророчество".

Кроме этого, прославился работой в сериале "Особо опасен", где сыграл бывшего агента MI6 Джона Грира.

