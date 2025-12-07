Помер співак ADAM - автор хіта "Танцюй зі мною повільно"

Що відомо про смерть ADAM

Так, сумну новину оприлюднили на сторінці артиста.

"На жаль, сьогодні вранці. Добре серце Міші зупинилось. Інформація щодо прощання з Мішею буде згодом", - написала дружина Клименка.

Адам помер (скріншот)

Відомо, що Клименко боровся з туберкульозним менінгітом. Він перебував у комі, а його дружина - співачка Саша Норова, просила фанів, аби вони за нього молилися.

"Друзі, Міша Клименко (ADAM) уже два місяці веде боротьбу з важкою хворобою - туберкульозним менінгітом. Після тривалого лікування та перебування в реанімації Міша перебуває в комі. Будь ласка, моліться за нього", - повідомлялося в дописі про стан співака.

Кохана Михайла, яка виступала разом з ним та була його музою, вірила у диво та дуже чекала, що її обранець зуміє вийти з коми. Вона присвячувала йому щемливі дописи та писала, що сильно його кохає.

Що відомо про гурт ADAM

Колектив було засновано 2015 року в Києві Михайлом Клименком - композитором, автором пісень і музикантом - і Сашею Норовою, яка є вокалісткою, актрисою, танцівницею і художницею.

Клименко і Норова (фото: instagram.com/adamukraine)

Музиканти співали про важливі соціальні теми, досліджували досвід кохання, стосунків і взаємодії між людьми. А пісня "Танцюй зі мною" стала справжнім хітом.