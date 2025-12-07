Умер певец ADAM - автор хита "Танцюй зі мною повільно"

Что известно о смерти ADAM

Так, печальную новость обнародовали на странице артиста.

"К сожалению, сегодня утром. Доброе сердце Миши остановилось. Информация о прощании с Мишей будет позже", - написала жена Клименко.

Адам умер (скриншот)

Известно, что Клименко боролся с туберкулезным менингитом. Он находился в коме, а его жена - певица Саша Норова, просила фанов, чтобы они за него молились.

"Друзья, Миша Клименко (ADAM) уже два месяца ведет борьбу с тяжелой болезнью - туберкулезным менингитом. После длительного лечения и пребывания в реанимации Миша находится в коме. Пожалуйста, молитесь за него", - сообщалось в заметке о состоянии певца.

Любимая Михаила, которая выступала вместе с ним и была его музой, верила в чудо и очень ждала, что ее избранник сумеет выйти из комы. Она посвящала ему щемящие сообщения и писала, что сильно его любит.

Что известно о группе ADAM

Коллектив был основан в 2015 году в Киеве Михаилом Клименко - композитором, автором песен и музыкантом - и Сашей Норовой, которая является вокалисткой, актрисой, танцовщицей и художницей.

Клименко и Норова (фото: instagram.com/adamukraine)

Музыканты пели о важных социальных темах, исследовали опыт любви, отношений и взаимодействия между людьми. А песня "Танцюй зі мною" стала настоящим хитом.