Помер найстарший у світі олімпійський чемпіон: легенда велоспорту ще ніс вогонь на Іграх-2024

Понеділок 03 листопада 2025 18:18
UA EN RU
Помер найстарший у світі олімпійський чемпіон: легенда велоспорту ще ніс вогонь на Іграх-2024 Фото: Шарль Косте під час виступів на Олімпіаді (olympics.com)
Автор: Андрій Костенко

Французький велогонщик Шарль Косте, який був найстарішим живим олімпійським чемпіоном, помер у віці 101 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету.

Тріумф у Лондоні та церемонія в Парижі

Косте увійшов в історію після перемоги на Олімпійських іграх 1948 року в Лондоні, де здобув золото у командній гонці переслідування разом із П'єром Адамом, Сержем Блуссоном і Фернаном Деканалі.

Помер найстарший у світі олімпійський чемпіон: легенда велоспорту ще ніс вогонь на Іграх-2024

Косте серед переможців на Іграх-1948 (olympics.com)

Після смерті угорської гімнастки Агнеш Келеті (яка пішла з життя у віці 103 років у січні 2025-го) Косте став найстарішим олімпійським чемпіоном у світі.

У липні 2024 року він ще раз нагадав про себе – став одним із факелоносців церемонії відкриття Олімпіади у Парижі. Саме Косте на останньому етапі передав естафету іншим французьким легендам спорту – Тедді Рінеру та Марі-Жозе Перек, які й запалили чашу з вогнем.

Помер найстарший у світі олімпійський чемпіон: легенда велоспорту ще ніс вогонь на Іграх-2024

На цереморнії відкриття Олімпіади-2024 (olympics.com)

Досягнення на треку та шосе

Окрім перемоги на Олімпіаді, Косте здобував медалі на інших великих змаганнях у велоспорті – як на треку, так і на шосе.

У 1948 році він завоював "бронзу" в індивідуальній гонці переслідування на чемпіонаті світу з трекових перегонів.

Також здобував "срібло" та "бронзу" на етапах чемпіонатів світу з шосейних перегонів, виборовши чотири медалі лише у 1946 році.

На Тур де Франс француз виступав двічі, однак не зміг завершити обидві гонки, зійшовши на 4-му та 5-му етапах. Натомість на Джиро д’Італія змагався чотири рази, тричі діставшись фінішу – найкращим результатом стало 40-те місце у 1956 році.

Раніше ми розповіли, як виглядатимуть вітчизняні олімпійці на зимових Інрах-2026.

Також ми повідомили, що хокеїсти НХЛ зіграють на Олімпіаді вперше за 12 років.

