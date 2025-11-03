Умер старейший в мире олимпийский чемпион: легенда велоспорта еще нес огонь на Играх-2024

Французский велогонщик Шарль Косте, который был старейшим живым олимпийским чемпионом, умер в возрасте 101 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международного олимпийского комитета .

Триумф в Лондоне и церемония в Париже

Косте вошел в историю после победы на Олимпийских играх 1948 года в Лондоне, где добыл золото в командной гонке преследования вместе с Пьером Адамом, Сержем Блуссоном и Фернаном Деканали.

Косте среди победителей на Играх-1948 (olympics.com)

После смерти венгерской гимнастки Агнеш Келети (которая ушла из жизни в возрасте 103 лет в январе 2025-го) Косте стал самым старым олимпийским чемпионом в мире.

В июле 2024 года он еще раз напомнил о себе - стал одним из факелоносцев церемонии открытия Олимпиады в Париже. Именно Косте на последнем этапе передал эстафету другим французским легендам спорта - Тедди Ринеру и Мари-Жозе Перек, которые и зажгли чашу с огнем.

На церемонии открытия Олимпиады-2024 (olympics.com)

Достижения на треке и шоссе

Кроме победы на Олимпиаде, Косте получал медали на других крупных соревнованиях в велоспорте - как на треке, так и на шоссе.

В 1948 году он завоевал "бронзу" в индивидуальной гонке преследования на чемпионате мира по трековым гонкам.

Также получал "серебро" и "бронзу" на этапах чемпионатов мира по шоссейным гонкам, завоевав четыре медали только в 1946 году.

На Тур де Франс француз выступал дважды, однако не смог завершить обе гонки, сойдя на 4-м и 5-м этапах. На Джиро д'Италия соревновался четыре раза, трижды добравшись до финиша - лучшим результатом стало 40-е место в 1956 году.