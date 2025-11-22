Помер музикант Лесик Турко, у якого стався напад під час концерту

Що відомо про смерть Турка

Допис про смерть Лесика з'явився зранку, 22 листопада.

"Наш Лесик Турко помер. Поки не маю сил нічого більше написати", - повідомила Панчишин.

Допис про смерть Лесика Турка (скріншот)

Дружина і син Лесика поки що не коментують інформацію про його смерть. Але фани вже висловлюють співчуття та пишуть, що музикант був гарною людиною.

Хто такий Лесик Турко

Музиканту із Новояворівська, що на Львівщині, було 58 років. Він був одним із засновників та учасників гурту DZIDZIO, а також стояв біля витоків колективів “Форте” (де свого часу там співав Кузьма Скрябін) та DZIDZ’оff.

Навесні 2016 року він пішов із DZIDZIO зі скандалом. За словами Михайла Хоми, Лесик виступав проти переїзду гурту до Києва і запропонував продати свою частку майнових прав за 5,2 млн гривень, але інші учасники відмовилися її викупити.

Олег Лесик (фото: wikipedia.org)

Вже у вересні того ж року Турко створив власний проєкт DZIDZ’OFF. Колектив не мав унікального репертуару й продовжив використовувати сценічний образ Хоми. У 2018 році суд став на бік фронтмена DZIDZIO: Михайло Хома виграв справу проти Лесика за незаконне використання його образу та пісень.

6 грудня 2024 стало відомо, що Лесик пережив серцевий напад. Йому стало погано просто під час виступу.

Пізніше дружина Турка заявила, що його могли отруїти. За словами обраниці музиканта, йому "щось підмішали".

"Це був намішаний коктейль із препаратів, не сумісних із життям. Наступного дня в реанімації Олег пошепки намагався нам щось сказати. На моє запитання, чи вживав спиртне, заперечив. Дійсно, у крові алкоголю не було", - казала вона.