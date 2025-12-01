Помер легендарний футболіст київського "Динамо" Володимир Мунтян

Одна з головних фігур в історії "Динамо"

Володимир Мунтян став частиною основного складу "Динамо" у 1965 році та провів у команді 12 сезонів. За цей період він сім разів завойовував титул чемпіона СРСР і двічі піднімав над головою Кубок країни.

1975 рік став особливим для "біло-синіх" і для самого Мунтяна. Команда здобула Кубок володарів Кубків, а згодом також Суперкубок УЄФА - перші трофеї такого рівня в історії українського клубного футболу.

Один із найяскравіших сезонів Мунтян провів у чемпіонаті 1968/69 років. Під керівництвом Віктора Маслова він зіграв 41 матч і забив 12 голів, а за підсумками роботи на полі був визнаний найкращим футболістом СРСР у 1969 році.

Виступи за збірну та міжнародні успіхи

У складі збірної СРСР Мунтян провів 49 поєдинків і забив сім м'ячів.

Він виступав на мундіалі 1970 року, став віцечемпіоном Євро-1972 та виграв бронзову медаль Олімпійських ігор 1976 року.

Тренерський шлях

Після завершення ігрової кар'єри Володимир Мунтян перейшов у тренерську діяльність.

Наприкінці 1980-х він працював на Мадагаскарі, а вже у 1992-1994 роках очолював молодіжну збірну України. Певний період Мунтян виконував обов’язки головного тренера національної команди.

Пізніше керував збірною Гвінеї, а також низкою українських клубів, серед яких Черкаси, Таврія, Оболонь, Кривбас та Ворскла. Працював у тренерському штабі "Динамо" та "Динамо-2".

У 2020 році його внесок у футбол було відзначено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.