Помер творець культових київських ресторанів: хто такий Ігор Сухомлин

Четвер 16 жовтня 2025 12:46
Ігор Сухомлин (фото: facebook.com/i.sukhomlyn)
Автор: Катерина Собкова

14 жовтня на 54-му році життя помер відомий український ресторатор Ігор Сухомлин - засновник популярних київських закладів і впливова фігура в ресторанному бізнесі.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна.

Причина смерті

Про смерть повідомила його дружина Христина в соцмережі Facebook. За її словами, він довгий час боровся з хворобою, але вона виявилася сильнішою.

"Він боровся до останнього, але хвороба перемогла. Ігор пішов у спокої, без болю, в оточенні найближчих людей", - написала вона.

Жодних подробиць, про яку саме хворобу йдеться, вона не розповіла.

Також вона зазначила, що кремація відбудеться в Мюнхені, де Сухомлин проходив лікування, а поховання праху - в Барселоні.

Біографія Ігоря Сухомлина

Ігор Сухомлин народився в 1972 році в Чернігові. Спочатку працював двірником, сторожем і токарем.

Він здобув економічну освіту і ступінь MBA в Міжнародному інституті менеджменту.

У 1990-х роках займався організацією театральних вистав у молодіжному театрі, навіть виступав як актор.

У 1995 році заснував маркетингову агенцію, яку 2002 року переніс із Чернігова до Києва.

До того, як зайнятися ресторанним бізнесом, Сухомлин працював у рекламі, дизайні, архітектурі, поліграфії, виробництві.

Помер творець культових київських ресторанів: хто такий Ігор СухомлинІгор Сухомлин (фото: facebook.com/i.sukhomlyn)

Найвідоміші ресторани Ігоря Сухомлина

Ігор Сухомлин став впізнаваним ім'ям у ресторанному бізнесі завдяки створенню кількох культових закладів, які справили значний вплив на гастрономічну культуру Чернігова та Києва.

Його першим досвідом у цій сфері став ресторан "Велюров", відкритий 2007 року в Чернігові. Заклад швидко став місцем зустрічі міської інтелігенції та підприємців, попри кризові часи.

Сухомлин зізнавався, що спочатку не планував займатися ресторанною справою професійно, але згодом був змушений зануритися в неї повністю.

Наступним був паб Varenik's - відповідь на брак якісних неформальних барів у рідному місті. Заклад відкрився в атмосфері молодіжної свободи та експериментів, проте згодом припинив існування.

2009 року з'явилася кондитерська "Шарлотка", створена як простір для сніданків і кави в центрі Чернігова. Заклад працює й досі, зберігаючи популярність серед містян.

Один із найвідоміших проєктів Сухомлина - мережа кав'ярень "Чашка", перша з яких відкрилася в Чернігові 2011 року, а вже наступного року - на Бессарабці в Києві.

Разом із партнером Валерієм Гальперіним він також відкрив:

  • Mimosa Brooklyn Pizza
  • Fish & Pussycat
  • Forever Young.

Крім того, Ігор Сухомлин був засновником ще кількох відомих проєктів:

  • варенична "Балувана Галя"
  • винний бар Nevinniy Bar
  • рибний ресторан Fishkultura.

Деякі заклади його мережі також працюють в інших містах України та за кордоном.

Помер творець культових київських ресторанів: хто такий Ігор СухомлинІгор Сухомлин (фото: facebook.com/i.sukhomlyn)

Під час написання матеріалу було використано такі джерела: сторінки Ігоря Сухомлина та Христини Сухомлин у Facebook, видання Forbes, Kyivdaily, The Village Україна.

