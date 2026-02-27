Визначилися всі учасники 1/8 Ліги конференцій: з ким "Шахтар" може зійтися у вирішальній битві

У Лізі конференцій сезону 2025/26 завершилася стадія стикових поєдинків. Стали відомі всі 16 колективів, які продовжують боротьбу за трофей. Донецький "Шахтар" готується дізнатися свого опонента в плей-офф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Підсумки стикового раунду та успіх "гірників"

Донецький "Шахтар" забезпечив собі місце в 1/8 фіналу ще в грудні 2025 року.

Завдяки нічийному результату в протистоянні з хорватською "Рієкою" (0:0), український клуб фінішував у першій вісімці основного етапу.

Це дозволило підопічним Маріно Пушича уникнути виснажливих стикових матчів і отримати пряму путівку до наступного кола змагань.

У той час як "гірники" очікували на опонентів, 16 інших команд виборювали право залишитися в турнірі.

За підсумками матчів-відповідей визначилася вісімка переможців, які приєднаються до сіяних команд.

Результати матчів-відповідей плей-офф

Ігровий день приніс кілька розгромних перемог та напружених протистоянь з додатковим часом:

"Лех" (Польща) - "КуПС" (Фінляндія) - 1:0 (загальний рахунок 3:0)

- "КуПС" (Фінляндія) - 1:0 (загальний рахунок 3:0) АЗ (Нідерланди) - "Ноах" (Вірменія) - 4:0 (4:1)

- "Ноах" (Вірменія) - 4:0 (4:1) "Крістал Пелас" (Англія) - "Зрінські" (Боснія та Герцеговина) - 2:0 (3:1)

- "Зрінські" (Боснія та Герцеговина) - 2:0 (3:1) "Фіорентина" (Італія) - "Ягеллонія" (Польща) - 2:4 (5:4 після д.ч.)

- "Ягеллонія" (Польща) - 2:4 (5:4 після д.ч.) "Самсунспор" (Туреччина) - "Шкендія" (Північна Македонія) - 4:0 (5:0)

- "Шкендія" (Північна Македонія) - 4:0 (5:0) "Цельє" (Словенія) - "Дріта" (Косово) - 3:2 (6:4)

- "Дріта" (Косово) - 3:2 (6:4) "Лозанна-Спорт" (Швейцарія) - "Сігма" (Чехія) - 1:2 (2:3)

- 1:2 (2:3) "Рієка" (Хорватія) - "Омонія" (Кіпр) - 3:1 (4:1)

Хто зіграє в 1/8 фіналу Ліги конференцій

Склад учасників наступного етапу розділений на дві групи. Сіяні команди (переможці основного етапу) зустрінуться з тріумфаторами стиків.

Команди, що пройшли напряму: "Шахтар" (Україна), "Страсбур" (Франція), "Ракув" (Польща), АЕК Афіни (Греція), "Спарта" (Чехія), "Райо Вальєкано" (Іспанія), "Майнц" (Німеччина), АЕК Ларнака (Кіпр).

Переможці стикового раунду: "Фіорентина" (Італія), "Самсунспор" (Туреччина), "Цельє" (Словенія), "Рієка" (Хорватія), "Лех" (Польща), АЗ (Нідерланди), "Крістал Пелас" (Англія), "Сігма" (Чехія).

Коли "Шахтар" дізнається суперника

Згідно з попередньою сіткою турніру, найімовірнішими суперниками для донеччан є турецький "Самсунспор" або польський "Лех".

Водночас одна з цих команд може потрапити на іспанське "Райо Вальєкано".

Остаточну відповідь дасть офіційна процедура жеребкування, яка запланована на п'ятницю, 27 лютого.

Свої виступи на міжнародній арені "Шахтар" відновить уже в березні.