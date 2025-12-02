УЄФА може відсторонити Ізраїль від турнірів: відбулися таємні зустрічі

УЄФА обговорює з пропалестинськими активістами умови відсторонення Ізраїлю від усіх міжнародних турнірів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Athletic .

УЄФА може відсторонити Ізраїль від міжнародних турнірів

Європейський футбольний союз проводить консультації з пропалестинською ініціативою Game Over Israel щодо умов, за яких Ізраїль може бути відсторонений від міжнародних футбольних змагань.

За інформацією The Athletic, діалог між УЄФА та активістами триває з кінця вересня 2025 року.

Це сталося після оголошення перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС, а також після того, як кілька національних футбольних асоціацій офіційно закликали керівництво УЄФА винести на голосування питання подальшого допуску Ізраїлю до своїх турнірів.

Позиція УЄФА та Game Over Israel

Ініціатива Game Over Israel була запущена 17 вересня. На зустрічах сторони зосереджувалися на обговоренні юридичних інструментів, які могли б дозволити європейському футбольному органу запровадити подібну заборону.

Наразі УЄФА не виявляє бажання самостійно ініціювати відсторонення Ізраїлю. Союз побоюється потенційних конфліктів з іншими спортивними та міжнародними структурами.

Проте, як зазначається, керівництво УЄФА уважно відстежує судові розгляди в Ірландії та Швейцарії, які теоретично можуть зобов'язати союз діяти в рамках міжнародного права.

Ключові зустрічі та безпекові питання

Одна з ключових зустрічей між представниками УЄФА та активістами відбулася 15 жовтня у штаб-квартирі організації.

Ця зустріч відбулася в один тиждень із резонансним інцидентом: поліція Уест-Мідлендса заборонила виїзд фанатів тель-авівського "Маккабі" на гру проти "Астон Вілли" з міркувань безпеки.

За словами джерел видання, саме після цього інциденту УЄФА звернувся до активістів із проханням надати висновки експертів з прав людини.

Ці документи планується використати в подальшому процесі прийняття рішень щодо долі Ізраїлю в міжнародних футбольних змаганнях.