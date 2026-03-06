ua en ru
"Полісся" проти "Динамо" та інші битви в Прем'єр-лізі: повний розклад матчів і трансляцій 19 туру

18:01 06.03.2026 Пт
2 хв
Момент істини в Житомирі: чи встоять кияни під натиском "вовків"?
aimg Андрій Костенко
"Полісся" проти "Динамо" та інші битви в Прем'єр-лізі: повний розклад матчів і трансляцій 19 туру У першому колі кияни впевнено розібралися з "Поліссям" (фото: УПЛ)

6 березня грою "Олександрія" – "Шахтар" стартував 19-й тур чемпіонату України з футболу. Його програма розрахована на чотири дні.

Повний розклад та де дивитися матчі – підкаже РБК-Україна.

Читайте також: Ребров зізнався, як врятував найкращого бомбардира збірної від бану в клубі

Суботні матчі у столиці

Тур відкрив донецький "Шахтар", який на виїзді здолав "Олександрію". "Гірники" готуються до першої гри 1/8 фіналу Ліги конференцій проти польського "Леха", тому УПЛ дала їм більше часу на відновлення.

Наступні два поєдинки відбудуться у суботу, 7 березня. Вони пройдуть на столичних аренах. О 13:00 "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського на стадіоні "Лівий Берег" прийме ковалівський "Колос". А о 15:30 "Оболонь" на власному полі зійдеться з криворізьким "Кривбасом".

Центральна битва у Житомирі

У неділю, 8 березня в Житомирі пройде один з головних поєдинків не лише а 19-му турі, а й взагалі у весняній частині сезону. О 18:00 стартує надпринципове протистояння місцевого "Полісся" та київського "Динамо".

У першому колі кияни вдома розбили амбітну житомирську команду з рахунком 4:1. Зараз "Полісся" демонструє дуже впевнену гру: весною "вовки" вже встигли оформити перемоги над "Колосом" та черкаським ЛНЗ, який на той час лідирував у чемпіонаті.

"Динамо" після відновлення турніру також має дві перемоги, проте суперники у нього були значно простішими – "Рух" та "Епіцентр". Без сумніву, матч у Житомирі стане моментом істини для обох колективів.

Непростий виїзд ЛНЗ

Також у неділю луганська "Зоря" на столичному стадіоні "Оболонь" прийме "Полтаву" (13:00), а львівські "Карпати" – на арені "Україна" – "Кудрівку" (15:30).

А завершиться тур двома іграми у понеділок, 9 березня. О 15:30 "Рух" на "Арені Львів" зустрінеться з харківським "Металістом 1925". Закриє програму матч у Рівному: о 18:00 "Верес" спробує засмутити недавнього лідера турніру – ЛНЗ.

Перелік матчів 19-го туру УПЛ

Субота, 7 березня

  • 13:00. "Епіцентр" – "Колос"
  • 15:30. "Оболонь" – "Кривбас"

Неділя, 8 березня

  • 13:00. "Зоря" – "Полтава"
  • 15:30. "Карпати" – "Кудрівка"
  • 18:00. "Полісся" – "Динамо"

Понеділок, 9 березня

  • 15:30. "Рух" – "Металіст 1925"
  • 18:00. "Верес" – ЛНЗ

&quot;Полісся&quot; проти &quot;Динамо&quot; та інші битви в Прем'єр-лізі: повний розклад матчів і трансляцій 19 туру

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Раніше ми повідомили, як вирішили долю скандального матчу "Олександрія" – "Оболонь" у 17 турі УПЛ.

