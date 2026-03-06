"Полесье" против "Динамо" и другие битвы в Премьер-лиге: полное расписание матчей и трансляций 19 тура
6 марта игрой "Александрия" - "Шахтер" стартовал 19-й тур чемпионата Украины по футболу. Его программа рассчитана на четыре дня.
Полное расписание и где смотреть матчи - подскажет РБК-Украина.
Субботние матчи в столице
Тур открыл донецкий "Шахтер", который на выезде одолел "Александрию". "Горняки" готовятся к первой игре 1/8 финала Лиги конференций против польского "Леха", поэтому УПЛ дала им больше времени на восстановление.
Следующие два поединка состоятся в субботу, 7 марта. Они пройдут на столичных аренах. В 13:00 "Эпицентр" из Каменец-Подольского на стадионе "Левый Берег" примет ковалевский "Колос". А в 15:30 "Оболонь" на своем поле сойдется с криворожским "Кривбассом".
Центральная битва в Житомире
В воскресенье, 8 марта в Житомире пройдет один из главных поединков не только в 19-м туре, но и вообще в весенней части сезона. В 18:00 стартует сверхпринципиальное противостояние местного "Полесья" и киевского "Динамо".
В первом круге киевляне дома разбили амбициозную житомирскую команду со счетом 4:1. Сейчас "Полесье" демонстрирует очень уверенную игру: весной "волки" уже успели оформить победы над "Колосом" и черкасским ЛНЗ, который в то время лидировал в чемпионате.
"Динамо" после возобновления турнира также имеет две победы, однако соперники у него были значительно проще - "Рух" и "Эпицентр". Без сомнения, матч в Житомире станет моментом истины для обоих коллективов.
Непростой выезд ЛНЗ
Также в воскресенье луганская "Заря" на столичном стадионе "Оболонь" примет "Полтаву" (13:00), а львовские "Карпаты" - на арене "Украина" - "Кудривку" (15:30).
А завершится тур двумя играми в понедельник, 9 марта. В 15:30 "Рух" на "Арене Львов" встретится с харьковским "Металлистом 1925". Закроет программу матч в Ровно: в 18:00 "Верес" попытается огорчить недавнего лидера турнира - ЛНЗ.
Перечень матчей 19-го тура УПЛ
Суббота, 7 марта
- 13:00. "Эпицентр" - "Колос"
- 15:30. "Оболонь" - "Кривбасс"
Воскресенье, 8 марта
- 13:00. "Заря" - "Полтава"
- 15:30. "Карпаты" - "Кудривка"
- 18:00. "Полесье" - "Динамо"
Понедельник, 9 марта
- 15:30. "Рух" - "Металлист 1925"
- 18:00. "Верес" - ЛНЗ
Где смотреть матчи
Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.
Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.
Ранее мы сообщили, как решили судьбу скандального матча "Александрия" - "Оболонь" в 17 туре УПЛ.