Полетіли голови: клуб УПЛ звільнив тренера та готує повернення легенди

13:59 23.03.2026 Пн
2 хв
"Олександрія" розпрощалась з Кирилом Нестеренком: срібний призер минулого сезону опинився на дні таблиці
aimg Андрій Костенко
Кирило Нестеренко (фото: ФК "Олександрія")

Керівництво футбольного клубу "Олександрія" офіційно оголосило про припинення співпраці з головним тренером Кирилом Нестеренком. 34-річний фахівець залишає команду разом зі своїм штабом на тлі глибокої кризи та загрози вильоту з елітного дивізіону.

Провал після "срібла" Ротаня

Нестеренко очолив команду влітку 2025 року, прийнявши спадщину від Руслана Ротаня, який привів "Олександрію" до історичних срібних медалей. Проте втримати колектив на високому рівні молодому тренеру не вдалося.

Статистика команди під керівництвом Нестеренка виявилася критичною:

  • У 24-х матчах – лише 2 перемоги при 17-ти поразках;
  • 14 матчів поспіль без перемог;
  • 5 поразок у 5 поєдинках із загальним рахунком 0:13 – на старті 2026 року;
  • Останньою краплею став розгром від "Динамо" – 0:5.

"ФК "Олександрія" дякує Кирилу Нестеренку та його асистентам за сумлінну працю та людські якості. Бажаємо успіхів у майбутніх проєктах", - йдеться в повідомлені на сайті клубу.

Хто рятуватиме "містян"

Найбільш імовірним кандидатом на посаду головного тренера є Володимир Шаран.

Цей фахівець – добре знайома фігура для клубу. Він уже тренував "Олександрію" з 2013 по 2021 рік, вивівши команду на стабільний рівень і заклавши основу її найуспішніших сезонів. Зараз 54-річний наставник працює з "Олександрією-2" у Другій лізі.

Наразі "Олександрія" з 11 очками посідає передостаннє, 15-те місце в УПЛ, перебуваючи в зоні прямого вильоту. Наступний поєдинок "містяни" проведуть 3 квітня проти останньої команди в таблиці УПЛ – "Полтави". Ця гра стане багато у чому визначальною у битві за виживання.

Раніше ми розповіли про ключові події 21-го туру української Прем'єр-ліги.

