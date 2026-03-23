Полетели головы: клуб УПЛ уволил тренера и готовит возвращение легенды

Провал после "серебра" Ротаня

Нестеренко возглавил команду летом 2025 года, приняв наследство от Руслана Ротаня, который привел "Александрию" к историческим серебряным медалям. Однако удержать коллектив на высоком уровне молодому тренеру не удалось.

Статистика команды под руководством Нестеренко оказалась критической:

В 24-х матчах - лишь 2 победы при 17-ти поражениях;

14 матчей подряд без побед;

5 поражений в 5 поединках с общим счетом 0:13 - на старте 2026 года;

Последней каплей стал разгром от "Динамо" - 0:5.

"ФК "Александрия" благодарит Кирилла Нестеренко и его ассистентов за добросовестный труд и человеческие качества. Желаем успехов в будущих проектах", - говорится в сообщении на сайте клуба.

Кто будет спасать "горожан"

Наиболее вероятным кандидатом на должность главного тренера является Владимир Шаран.

Этот специалист - хорошо знакомая фигура для клуба. Он уже тренировал "Александрию" с 2013 по 2021 год, выведя команду на стабильный уровень и заложив основу ее самых успешных сезонов. Сейчас 54-летний наставник работает с "Александрией-2" во Второй лиге.

Сейчас "Александрия" с 11 очками занимает предпоследнее, 15-е место в УПЛ, находясь в зоне прямого вылета. Следующий поединок "горожане" проведут 3 апреля против последней команды в таблице УПЛ - "Полтавы". Эта игра станет во многом определяющей в битве за выживание.