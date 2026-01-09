"Поки є театральні виші - є пед*філи". Ураїнський актор про жахи в університетах

Ілля Чопоров вважає, що гучні скандали навколо харасменту й насильства в українському театрі не призвели до системних змін: ані в самих театрах, ані в театральних університетах.
Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
Відповідаючи на запитання, чи вплинула ситуація на реальні зміни в галузі, Чопоров відповідає однозначно.
"На жаль, ні. Ти знаєш, як неможливо побороти корупцію. Поки є люди - є корупція, поки є театральні університети - є пед*філи", - каже він.
Актор наголошує, що ця проблема не обмежується лише театральною сферою. Чопоров припускає, що причини насильства криються у глибших соціальних моделях.
За його словами, виховання зосереджене не на відповідальності агресорів, а на обмеженнях для жінок.
"У нас виховують жінок так, щоб вони могли захистити себе від згвалтування. Не носи коротку спідницю, не фарбуйся яскраво. Але жодним чином не виховується серед чоловіків не бути гвалтівниками", - наголошує він.
Актор підкреслює, що в такій системі жінки живуть у постійному стресі, тоді як чоловіки часто не усвідомлюють власної відповідальності.
"Проблема суспільства в тому, що чоловіків виховують як дітей, які просто живуть собі своє спокійне життя і ні про що ніколи не думають", - каже Чопоров.
Він додає, що для жінок ця реальність є значно складнішою. На думку Чопорова, боротьба з окремими скандалами не дає результату без зміни самої системи.
"Так побудовано наше патріархальне суспільство. І з цим треба щось робити, а не буквально з наслідками. Треба працювати з причиною", - підсумовує він.
