"Пока есть театральные вузы - есть пед*филы". Украинский актер об ужасах в университетах

Удастся ли изменить украинский театр

Отвечая на вопрос, повлияла ли ситуация на реальные изменения в отрасли, Чопоров отвечает однозначно.

"К сожалению, нет. Ты знаешь, как невозможно побороть коррупцию. Пока есть люди - есть коррупция, пока есть театральные университеты - есть пед*филы", - говорит он.

Актер отмечает, что эта проблема не ограничивается только театральной сферой. Чопоров предполагает, что причины насилия кроются в более глубоких социальных моделях.

По его словам, воспитание сосредоточено не на ответственности агрессоров, а на ограничениях для женщин.

Илья Чопоров (фото: Игорь Кузнецов / РБК-Украина)

"У нас воспитывают женщин так, чтобы они могли защитить себя от изнасилования. Не носи короткую юбку, не красься ярко. Но никоим образом не воспитывается среди мужчин не быть насильниками", - подчеркивает он.

Актер подчеркивает, что в такой системе женщины живут в постоянном стрессе, тогда как мужчины часто не осознают собственной ответственности.

"Проблема общества в том, что мужчин воспитывают как детей, которые просто живут себе свою спокойную жизнь и ни о чем никогда не думают", - говорит Чопоров.

Он добавляет, что для женщин эта реальность значительно сложнее. По мнению Чопорова, борьба с отдельными скандалами не дает результата без изменения самой системы.

"Так построено наше патриархальное общество. И с этим надо что-то делать, а не буквально с последствиями. Надо работать с причиной", - заключает он.