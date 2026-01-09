"Пока есть театральные вузы - есть пед*филы". Украинский актер об ужасах в университетах

Илья Чопоров считает, что громкие скандалы вокруг харассмента и насилия в украинском театре не привели к системным изменениям: ни в самих театрах, ни в театральных университетах.
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
Отвечая на вопрос, повлияла ли ситуация на реальные изменения в отрасли, Чопоров отвечает однозначно.
"К сожалению, нет. Ты знаешь, как невозможно побороть коррупцию. Пока есть люди - есть коррупция, пока есть театральные университеты - есть пед*филы", - говорит он.
Актер отмечает, что эта проблема не ограничивается только театральной сферой. Чопоров предполагает, что причины насилия кроются в более глубоких социальных моделях.
По его словам, воспитание сосредоточено не на ответственности агрессоров, а на ограничениях для женщин.
"У нас воспитывают женщин так, чтобы они могли защитить себя от изнасилования. Не носи короткую юбку, не красься ярко. Но никоим образом не воспитывается среди мужчин не быть насильниками", - подчеркивает он.
Актер подчеркивает, что в такой системе женщины живут в постоянном стрессе, тогда как мужчины часто не осознают собственной ответственности.
"Проблема общества в том, что мужчин воспитывают как детей, которые просто живут себе свою спокойную жизнь и ни о чем никогда не думают", - говорит Чопоров.
Он добавляет, что для женщин эта реальность значительно сложнее. По мнению Чопорова, борьба с отдельными скандалами не дает результата без изменения самой системы.
"Так построено наше патриархальное общество. И с этим надо что-то делать, а не буквально с последствиями. Надо работать с причиной", - заключает он.
Вас может заинтересовать: