Покер Мендози та камбек "Динамо": божевільний матч з 11 голами у Кривому Розі (відео)

УПЛ, 25-й тур

"Кривбас" – "Динамо" – 5:6

Голи: Мендоза, 13, 29, 34, 45+2, Задерака, 74 – Пономаренко, 15, Михавко, 48, Волошин, 64, Буяльський, 69, Ярмоленко, 76, 88

Перший тайм: розгром з рекордом Мендози

Початок матчу затримався через повітряну тривогу у Кривому Розі. Замість 13:00 суддя дав стартовий свисток о 13:45. Вже у першому таймі глядачі побачили вогняний футбол з п'ятьма забитими голами.

На 13-й хвилині нападник "Динамо" Матвій Пономаренко після удару головою з близької відстані влучив у стійку. Поки гравець переживав свій промах, лежачи на на газоні, "Кривбас" організував швидку контратаку. Мендоза просунувся до штрафного майданчика та завдав дальнього удару, з яким не зміг впоратися голкіпер киян Руслан Нещерет. Цей гол став результатом миттєвого переходу криворіжців від оборони до нападу.

Втім, вже через дві хвилини рахунок став рівним. Тепер голкіпер "Кривбаса" Олександр Кемкін припустився помилки, віддавши пас прямо на Миколу Шапаренка. Півзахисник киян переадресував м'яч Пономаренку, і форвард "Динамо" в один дотик пробив повз воротаря.

На 29-й хвилині Мендоза оформив дубль. Після пасу Ярослава Шевченка венесуелець з 20-ти метрів потужно пробив у дальній кут.

Ще через п'ять хвилин Мендоза став автором хет-трику. У стрімкій контратаці господарів він вийшов сам на сам з Нещеретом і переграв воротаря киян.

А вже в компенсований до першого тайму час венесуелець записав на свій рахунок історичний покер. Він знову отримав передачу на лівому фланзі, змістився до центру і пробив. Нещерет м'яч зачепив, але не врятував.

На перерву команди пішли за рахунку 4:1 на користь "Кривбаса".

Другий тайм: "Динамо" виривеє перемогу

Вже на початку другої половини матчу кияни скоротили відставання. Тарас Михавко з меж штрафного пробив злету у кут. Кемкін не мав шансів.

А потім Назар Волошин повернув інтригу. Півзахисник "біло-синіх" забив у порожні ворота після прострільної передачі Віталія Буяльського.

Через п'ять хвилин вже сам Буяльський зрівняв рахунок, у дотик пробивши повз Кемкіна.

74-тя хвилина. "Кривбас" зусиллями Максима Задераки знову вийшов уперед.

76-та хвилина. Андрій Ярмоленко, що вийшов на заміну знову встановлює рівновагу.

А на 88-ій Ярмоленко оформив дубль та вперше в матчі вивів гостей уперед.

Цей гол став переможнім у матчі. "Динамо" у підсумку здолало "Кривбас" у божевільній перестрільці - 6:5.

Після епічної перемоги кияни піднялися на третє місце в УПЛ (47 очок). "Кривбас " іде сьомим (40 пунктів).

Історичне значення матчу

Глейкер Мендоза став першим футболістом, якому вдалося відзначитися покером у воротах київського "Динамо".

До цього історичного досягнення лише двом гравцям вдавалося забити столичній команді три м'ячі в одному поєдинку чемпіонату. У 1998 році це зробив Олексій Осіпов у складі сімферопольської "Таврії", а у 2020-му – Владислав Супряга, який тоді представляв "Дніпро-1".

Крім того, "Кривбас" і "Динамо" зіграли найрезультативніший матч в історії чемпіонату України. Вперше в національній першості в одній грі було забито 11 голів.