"Показав український характер". Вакарчук зворушливо підтримав олімпійця Гераскевича (відео)

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук публічно підтримав скелетоніста Владислава Гераскевича, якого не допустили до зимових Олімпійських ігор 2026 через символічний "шолом пам'яті". Артист присвятив спортсмену пісню та зворушив важливими словами.

Як повідомляє РБК-Україна , відео на підтримку олімпійця з'явилося в Instagram Вакарчука.

Вакарчук присвятив Гераскевичу пісню

Під час одного з останніх концертів музикант звернувся до публіки зі сцени, згадавши історію з дискваліфікацією українського скелетоніста.

"Всі українці обговорюють просто видатний та геройський вчинок нашого олімпійського спортсмена Владислава Гераскевича, який на весь світ показав, що таке принципи і український характер. Пишаємося ним і спеціально для нього пісня", - сказав артист.

Після цих слів зазвучала композиція "Еверест", яку присутні зустріли оплесками та емоційними вигуками.



Що відомо про дискваліфікацію Гераскевича

Український спортсмен з'явився на Оліймпійських іграх 2026 у спеціально створеному "шоломі пам'яті", на якому зображені спортсмени, чиї життя обірвала російська агресія. Таким чином він прагнув висловити повагу загиблим.

Проте Міжнародний олімпійський комітет не оцінив жест українця. Йому заборонили виходити на тренування та змагання у шоломі, оскільки це начебто не відповідає правилам щодо самовираження спортсменів та суперечить нейтральності ігор.

Гераскевич відмовився змінювати шолом. Зрештою МОК ухвалив рішення дискваліфікувати українця перед першим стартом.

Після резонансу рішення переглянули - спортсмена не позбавили акредитації та дозволили залишитися на Олімпійських іграх, але без права на участь.

Ця історія викликала широкий резонанс в Україні та за кордоном, а підтримка відомих артистів лише посилила відгук. Раніше ми писали, як за скелетоніста заступилися Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, Джамала та інші.

Більше про скандал з Гераскевичем на Олімпійських іграх дивіться у сюжеті РБК-Україна.